“Tempi dell'adulto e tempi del bambino, accelerazioni e decelerazioni nella cura educativa”, giovedì 18 novembre alle 18.

“Tempi dell'adulto e tempi del bambino, accelerazioni e decelerazioni nella cura educativa”, appuntamento in Sala Consiliare giovedì 18 novembre alle 18. L'Assessore alle Politiche per la Famiglia, Simone Tisi precisa: “La famiglia è la cellula fondamentale della società, è il primo centro per l'educazione dei bambini e rappresenta il terreno fertile dove vengono collocati i semi per far crescere i cittadini di domani”.

Le relatrici

All'evento, organizzato dal Comune di Magenta, saranno presenti le relatrici Silvia Maggiolini ed Elena Zanfroni, docenti dell'Università del Sacro Cuore di Milano –

dipartimento di Pedagogia, e membri del Centro studi e ricerche sulla marginalità e la disabilità.

"Calati: "Famiglia al centro"

“Torniamo a parlare insieme di famiglia e di educazione facendoci guidare in un tema molto complesso da due esperte – ha detto il sindaco di Magenta, Chiara Calati –

Un'occasione per tutti, genitori ed educatori, per riflettere anche sulle nuove dinamiche familiari ed educative emerse con l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Le famiglie

sono state duramente colpite da questa emergenza, poter analizzare e in qualche modo condividere queste difficoltà è il primo passo per superarle”.

Incontro sull'educazione, appuntamento per le famiglie

Le prenotazioni

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 02 9735443 – 263 o via mail: ufficionidi@comune.magenta.mi.it

Per accedere all'incontro è necessaria la prenotazione ed essere muniti di Green Pass.