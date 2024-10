Inaugurata la Fiera Agricola, una tradizione che dura da oltre 500 anni

Inaugurata la 541esima Fiera Agricola di Abbiategrasso

Taglio del nastro per "L'uomo e la terra" 541esima edizione della Fiera Agricola

Riflettori puntati sulla città del Leone sperando nella clemenza del meteo. Rendere omaggio alle origini rurali del nostro territorio per tramandare alle future generazioni pratiche e tradizioni che altrimenti verrebbero dimenticate: è questo il senso della Fiera Agricola, giunta alla sua 541esima edizione, in programma da sabato 19 a lunedì 21 ottobre, che ha per titolo "L’uomo e la terra".

Parata di autorità per la cerimonia di inaugurazione al Castello Visconteo

Nella mattinata di oggi, 19 ottobre, il taglio del nastro al Castello Visconteo alla presenza di molte autorità - il senatore Massimo Garavaglia, l’onorevole Umberto Maerna, i consiglieri regionali Silvia Scurati e Christian Garavaglia, il consigliere di Città metropolitana Guglielmo Villani e vari sindaci del territorio - oltre che delle realtà del mondo agricolo, tutti ospiti del primo cittadino abbiatense Cesare Nai e della sua Amministrazione.

Ha esordito Nai:

“Una tradizione radicata da oltre 500 anni. Il nostro territorio ha un forte legame con il mondo agricolo, sono le sue radici. Noi siamo in equilibrio tra un mondo in continua evoluzione, tra tradizione e futuro, e dobbiamo garantire questa sinergia, preservandola, ma anche offrendo infrastrutture in grado di competere con altre realtà. Saranno tre giorni di festa, di socialità per tutta la comunità. Baricentro della manifestazione sarà il cuore della nostra città".

Ricco il calendario degli eventi, che animeranno la città e soprattutto il centro storico. Ha spiegato l'assessore alle Fiere Valter Bertani:

"Come lo scorso anno abbiamo deciso di far vivere il centro della città creando un calendario di eventi che accontenti tutti. L’obiettivo è quello di eguagliare il successo dello scorso anno, senza gravare sul bilancio dell’Amministrazione comunale".

Domenica mattina il convegno sugli interventi di forestazione urbana

Un importante appuntamento sarà nella mattinata di domani, domenica 20 ottobre, alle 10, con il convegno "Azioni per il clima - Bando Foreste", che vedrà la presentazione degli interventi di forestazione della città di Abbiategrasso effettuati a cura del Parco Lombardo della Valle del Ticino. Per aumentare il proprio impegno nella mitigazione del cambiamento climatico, dall’inverno 2022 il Parco del Ticino sta realizzando nuovi boschi in aree individuate e messe a disposizione dai Comuni del territorio che ne riacquisiranno la gestione dopo 5-7 anni, una volta terminate le cure colturali. Il leitmotiv dell’agricoltura viene ripreso anche dalla presenza delle associazioni di categoria come Cia, ConfAgri e Coldiretti presenti nei giorni della festa e a disposizione per consulenze rispetto alle problematiche del settore.

Abbinata alla Fiera, torna la tradizionale Mostra concorso delle vetrine

Fanno parte da anni delle cosiddette iniziative collaterali legate al sabato della festa la Mostra concorso Vetrine, promossa e organizzata da ConfCommercio, che quest’anno, in occasione del 30esimo anniversario di fondazione dell’Hospice, avrà come tema "La cura". Il calendario completo di tutti gli eventi è consultabile al link https://www.abbiategrassodavivere.it/it/evento/541-fiera-agricola-di-ottobre/, senza dimenticare il luna park allestito in questi giorni sia in piazza Cavour che in piazza Vittorio Veneto.