Festa speciale per la Brughiera. Come ogni anno, a Ferragosto Comune e associazione Amici della Brughiera hanno organizzato la festa del quartiere. Ma quest'anno c'è stato un taglio del nastro speciale per i residenti.

Inaugurata la chiesetta dopo il restauro

Alle 11 Santa Messa seguita dall'inaugurazione della chiesetta restaurata. I lavori iniziarono a giugno 2020, grazie a un contributo ministeriale di 80mila euro. Il progetto ha previsto il restauro delle superfici decorate interne, la pulitura e il consolidamento della pellicola pittorica e degli intonaci affrescati. Si è intervenuti anche anche sulla parte esterna nonché sul campanile.

Giornata speciale