In mostra al Castello le opere degli allievi della Scuola di pittura dell'Accademia di Brera

Arriva al Castello visconteo "Caleidoscopio-Tracce", una mostra d’arte pittorica organizzata dall’Amministrazione in collaborazione con l’Accademia di Brera.

Inaugurata la mostra degli studenti della Scuola di pittura dell'Accademia di Brera

La mostra è stata inaugurata sabato 1 giugno; alla conferenza stampa di presentazione dell’esposizione erano presenti Guido Bragato, assessore alla cultura, e Franco Marrocco, professore dell’Accademia. Con essa si consolida per il secondo anno consecutivo il sodalizio culturale tra la città di Legnano e la Scuola di pittura di Brera.

Ha dichiarato Bragato:

«Ospitiamo al Castello una mostra di valore. Esso diventa così anche un luogo di produzione artistica. Grazie all’Accademia per l’attenzione data a Legnano».

In esposizione i lavori di 55 studenti, di cui nove del progetto Erasmus

"Tracce" è la sintesi del percorso didattico di questo anno accademico con finalità espositive, dove la Scuola di Pittura si caratterizza per eterogeneità delle ricerche e pone gli studenti in rapporto dialettico con luoghi, spazi e realtà al di fuori delle aule, oltre le mura di Brera.

L'esposizione nasce da una convenzione stipulata tra l'Accademia di Brera e il Comune di Legnano, per la realizzazione di progetti culturali, mostre e incontri per l'arte contemporanea e si svolge negli ambienti straordinari del Castello Visconteo. Ancora una volta, per gli studenti si presenta l'opportunità di verificare le ricerche avviate durante il corso di studi finalizzando la loro realizzazione a una esposizione site-specific: una o più opere pensate come interventi, capaci di coniugare le principali tematiche dell'arte contemporanea con la cultura e l'arte locale. Nello specifico Tracce vuole essere un rimando al «genius loci» del territorio.

Il team costituito dai professori Arcangelo Esposito, Franco Marrocco, Daniela Moro, Maria Tcholakova ha selezionato gli studenti con le loro opere e coordinato le varie fasi del progetto. La mostra presenta il lavoro di 46 studenti più 9 studenti del progetto Erasmus (studenti provenienti da Paesi europei), tenendo conto delle caratteristiche dello spazio, pittura, fotografia, scultura, disegno. Gli studenti hanno lavorato e indagato sui lasciti culturali e le tracce identificative del Castello Visconteo e della realtà della città di Legnano che festeggia il suo Centenario.

Ha spiegato il professor Marrocco:

«Gli studenti che espongono in questa mostra non sono stati scelti perché sono i più bravi, ma perché le loro sono le opere più adatte al contesto. Ringrazio Legnano per averci messo a disposizione gli spazi del Castello: concepire le opere per uno spazio preciso è senz’altro un valore aggiunto».

Nella foto di copertina: da sinistra il professor Franco Marrocco e l'assessore Guido Bragato