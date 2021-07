Impazza la piazza: al via la rassegna musicale estiva

Impazza la piazza: cinque serate in musica a Busto Garolfo.

Impazza la piazza, serate per tutte le età

Il Comune di Busto Garolfo riempie di musica e colori la sua piazza con la manifestazione culturale Impazza la piazza, un’occasione di incontro e condivisione per tutte le età nella quale musica e arte saranno le protagoniste. Le serate si apriranno domenica 4 luglio 2021 con una rassegna musicale tutta dedicata a Valter Binaghi, autore e scrittore originario di Busto Garolfo scomparso nel 2013. Segue una serie di concerti che si svolgeranno ogni giovedì sera "en plein air" e in caso di maltempo si proseguirà comunque presso l’aula magna delle scuole Caccia.

C'è anche il cinema sotto le stelle

Anche il cinema, sia per i grandi che per i più piccoli, farà da padrone all’evento organizzato dal Comune con una serie di proiezioni serali all’aperto che hanno preso avvio martedì 29 giugno nel cortile della biblioteca e che continueranno con cadenza settimanale fino alla fine del mese; in caso di tempo avverso sarà possibile vedere i film al Cineteatro Sacro Cuore (via Mazzini 27 ). Martedì 6 luglio toccherà a "La casa dei libri" nella piazza corte del circolo di Olcella; martedì 13 luglio sarà la volta di "Ploi" nel cortile della biblioteca; martedì 20 luglio sarà proiettato "Il diritto di contare" nel cortile della biblioteca; martedì 27 luglio infine a chiudere il ciclo sarà "Diario di una schiappa - Portatemi a casa!" nella piazza corte del circolo di Olcella. Tutte le iniziative sono a ingresso libero e gratuito e sono state organizzate in modo da rispettare le normative anti-Covid.

Nella foto di copertina: una serata dell'edizione 2019