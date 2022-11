Il Volo Day per ringraziare amici e volontari dell'Hospice

Si è svolto sabato 5 ottobre 2022 all’oratorio San Giovanni Bosco di Abbiategrasso il Volo Day, il tradizionale appuntamento organizzato dall’associazione Amici dell’Hospice di Abbiategrasso pern ringraziare le persone che a vario titolo hanno supportato l’Hospice.

Il Volo Day per l'Hospice

Erano oltre 120 i commensali che si sono radunati per la prima volta dopo quasi tre anni, causa emergenza sanitaria, nel salone dell’oratorio per condividere la cena organizzata dai volontari dell’Hospice.

La serata è stata intervallata da alcune performance teatrali proposte dall’associazione Culturale Scarpanō – Teatro e Metodi Attivi che hanno allietato i presenti tra una proposta culinaria e l’altra. All’evento hanno partecipato anche le istituzioni locali, in particolare il sindaco Cesare Nai, che ha ringraziato i volontari e gli operatori dell’Hospice per il prezioso lavoro svolto in questi anni ed in particolare nel periodo più acuto della pandemia.

"L'Hospice è una presenza importantissima"

Ha spiegato il sindaco Cesare Nai:

"L’Hospice per Abbiategrasso rappresenta da decenni una presenza importantissima, è imprescindibile, qualcosa che non potremmo fare a meno nella nostra comunità. Ringrazi tutti coloro che in questo tempo hanno saputo gestire una realtà complessa, mantenendo sempre la struttura ad altissimo livello. E un ringraziamento speciale a tutti i volontari per il loro prezioso contributo. Anche l’Amministrazione fa quello che è in grado di offrire e sopratutto adesso in una fase molto difficile a livello economico per l’impatto del caro energia, noi faremo il possibile per sostenere realtà come l’Hospice".

I ringraziamenti

Prima del dessert, sono intervenuti anche Luca Moroni e Corrado Dell’Acqua, rispettivamente direttore dell’Hospice e presidente dell’associazione Amici dell’Hospice di Abbiategrasso. Moroni ha colto l’occasione per ringraziare tutti ed in particolare l’oratorio San Giovanni Bosco e Don Leandro per l’ospitalità. Lo stesso Dell’Acqua ha poi voluto ringraziare le associazioni che a vario titolo hanno sostenuto l’Hospice ed in particolare: Amicizia è Vita, La Cappelletta, L’Ala, Le Salamelle, Four F For Friends, La contrada di Bonirola.