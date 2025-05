Il Palio di Legnano si presenta al Belvedere di Regione Lombardia

Un pugnale stilizzato e non affilato dalla forma umana maschile, che si inserisce in un fodero modellato come una figura femminile capovolta. È il Peso del Palio di Legnano 2025, la scultura in argento che viene consegnata al vincitore della corsa ippica e che trae il proprio nome dal suo peso: 1.176 grammi, come l'anno della storica battaglia.

Aperitivo al tramonto per presentare il Palio di Legnano e il Peso dell'edizione 2025

L'opera è stata realizzata da Pooneh Rajabdoust Golsefidi, studentessa iraniana nata nel 1995 scelta attraverso un concorso interno all'Accademia di Brera, che la presenta così:

"Il pugnale rappresenta un cavaliere, il fodero è una donna che simboleggia la madrepatria lombarda ma anche il ruolo di sostegno e supporto delle donne in guerra: due parti che si completano".

Con queste parole la giovane artista ha svelato il Peso durante l'aperitivo con vista su Milano al 39esimo piano di Palazzo Lombardia che nella serata di ieri, venerdì 9 maggio, ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale della nuova edizione del Palio. L’evento, in programma per domenica 25 maggio, celebrerà l’849esimo anniversario della Battaglia di Legnano, che il 29 maggio 1176 vide contrapposte Lega Lombarda e l’imperatore Federico Barbarossa a Legnano.

"Non solo un grande evento per chi lo vive, ma anche una scoperta per chi ancora non lo conosce"

A dare il benvenuto agli ospiti il Consiglio di amministrazione della Fondazione Palio di Legnano al completo, a partire dal presidente Luca Roveda, accompagnato dal vicepresidente Alberto Romanò e dai consiglieri Massimiliano Roveda, Giuseppe Scarpa e Francesca Mineo.

Ha esordito Roveda:

"Ringrazio l’assessore regionale Massimo Sertori, che questa sera purtroppo non ha potuto essere presente, per l’opportunità straordinaria di averci accolto in questa prestigiosa sede. Oggi presentiamo il Palio di Legnano, e voglio ricordare che la festa della Regione Lombardia si celebra il 29 maggio. Questa data commemora la battaglia di Legnano del 1176 e questo legame ci onora e ci responsabilizza. Il Cda di Fondazione Palio sta lavorando con determinazione per costruire un'organizzazione sempre più solida, affidabile e proiettata al futuro. Do il benvenuto all'assessore regionale Barbara Mazzali, titolare delle deleghe a Turismo, Moda-Design, Marketing Territoriale e Grandi Eventi, ambiti ai quali il Palio di Legnano si lega in modo naturale. Rivolgo un saluto particolare al consigliere regionale Maira Cacucci, sempre vicina al Palio di Legnano nonché contradaiola. Vogliamo portare il Palio sempre più in alto, come dimostra questa serata resa possibile anche grazie all’impegno generoso e instancabile di Jody Testa, a cui va il mio personale ringraziamento. Ma il nostro impegno va oltre. Vogliamo che il Palio non sia solo un grande evento per chi già lo vive, ma che diventi anche una scoperta per chi ancora non lo conosce, un invito a entrare in un mondo fatto di valori, socialità, passione e impegno civile. Vogliamo offrire a tutti la possibilità di vivere le contrade, la socialità dei manieri, il valore che per la nostra città ha questo modo di stare insieme così particolare e unico".

Prima di ringraziare gli sponsor che rendono possibile la manifestazione, Roveda ha ricordato quello che è il sogno della Fondazione Palio:

"Vorremmo realizzare la Casa del Palio: è un sogno che abbiamo, ma non ci limitiamo a sognare. Non è semplice, ma stiamo cercando di concretizzare gli elementi che ci potrebbero portare a realizzarlo. È un cammino che stiamo facendo con l'Amministrazione comunale".

Il sindaco e supremo magistrato Lorenzo Radice ha ricordato i motivi per cui Legnano e il suo Palio si legano a Regione Lombardia:

"Oltre al 29 maggio, data della Battaglia di Legnano e Festa della Lombardia, ci sono altri motivi che legano la nostra città alla Regione Lombardia: uno è la Rosa Camuna che abbiamo portato stasera, un bellissimo riconoscimento che la nostra manifestazione ha ricevuto nel 2023, l'altro, ancora più importante, è che il nostro Carroccio è sul gonfalone regionale. Io credo che questo sia qualcosa che ci debba riempire di orgoglio. Siamo qui per festeggiare e per dire grazie a tutti i partner, agli sponsor e alle istituzioni che sostengono il Palio e che gli permettono di essere sempre di più non solo un evento della nostra città ma qualcosa che porti in tutta Italia, in Europa e nel mondo il nome di Legnano, della nostra regione e del nostro Paese. Oggi è anche la Festa dell'Europa; c'è una cosa bellissima che ci capita di dire quando ricordiamo la storica battaglia: allora dei Comuni si riunirono in una lega, la Lega Lombarda di allora, unendo tante diversità per un obiettivo comune. Il motto dell'Unione europea oggi è "Uniti nella diversità". Io credo che il Palio di Legnano, ancora oggi, abbia da raccontare questo: ci sono otto contrade, che fanno battere otto cuori diversi che competono, si sfidano non per escludere qualcuno ma per ottenere qualcosa di sempre più bello, che rilancia sempre di più lo spirito di una comunità viva, che combatte, che lotta, per dire al mondo che ci siamo e che siamo capaci di fare qualcosa di grande e di bello quando ci mettiamo insieme. È quello che rende unici noi italiani, noi lombardi, noi legnanesi. E ne siamo molto orgogliosi".

La parola è poi passata al gran maestro del Collegio dei capitani e delle contrade Raffaele Bonito e al presidente della Famiglia Legnanese Gianfranco Bononi.

"Un evento che unisce tradizione, identità e spirito di comunità attirando turisti da tutta Italia e oltre"

In rappresentanza di Regione Lombardia ha portato i suoi saluti l’assessore Barbara Mazzali:

"Porto oggi i saluti del presidente della Regione Attilio Fontana che proprio due anni fa era presente al Palio di Legnano, dove ha consegnato la Rosa Camuna, prestigiosa onorificenza lombarda, a Fondazione Palio, a testimonianza dell’importanza di questo tradizionale evento. Il Palio di Legnano è un viaggio emozionante dentro la nostra storia. Da oltre 80 anni affascina e incanta migliaia di spettatori, trasformando ogni anno l’ultima domenica di maggio Legnano in un teatro a cielo aperto, dove la memoria collettiva si fonde con lo spettacolo. Sfilate in costume, cavalli lanciati al galoppo, armature scintillanti e scenografie suggestive rendono il Palio un’esperienza unica che affascina grandi e piccoli. È un evento che unisce tradizione, identità e spirito di comunità attirando turisti da tutta Italia e oltre".

L’assessore ha voluto quindi ringraziare pubblicamente tutti i volontari e i protagonisti dietro le quinte della manifestazione:

"Sono loro, con la loro passione e dedizione, a rendere possibile ogni anno questo grande evento. Il Palio è il frutto di un lavoro collettivo e di un amore profondo per la propria città: solo così si può dar vita a uno spettacolo tanto affascinante quanto complesso".

"Grazie alla Fondazione Gatta Trinchieri valorizziamo una giovane promessa nel mondo dell’arte"

Dopodiché i riflettori si sono puntati sul Peso del Palio, realizzato con il contributo della Fondazione Gatta Trinchieri. Il Cavaliere del Carroccio Andrea Monaci ha sottolineato:

"Sono orgoglioso della collaborazione con l’Accademia di Brera ma anche con la Fondazione Gatta Trinchieri, presieduta da Norberto Albertalli. Grazie alla borsa di studio elargita a Pooneh Rajabdoust Golsefidi, abbiamo avuto l’opportunità di valorizzare il talento di una giovane promessa nel mondo dell’arte".

La sfilata delle reggenze delle otto contrade accolte dagli applausi del pubblico

Durante la serata sono state presentate le reggenze delle otto contrade, formate da gran priore, capitano e castellana, accolte dagli applausi del pubblico. In ordine di sfilata sono state quindi chiamate le reggenze di San Martino (gran priore Maria Angela Favari, capitano Davide Barone, castellana non reggente Moira Barranca in sostituzione della castellana reggente Francesca Genoni), Sant’Ambrogio (gran priore Ermenegildo Pizzo, capitano Mattia Landi, castellana Giulia Restelli), San Domenico (gran priore Roberta Pinciroli, capitano Alessandro Furlan, castellana Stefania La Rocca), San Bernardino (gran priore Andrea Franco Colombo, capitano Davide Gorletti, castellana Greta Della Foglia), La Flora (gran priore Pietro Colombo, capitano Vincenzo de Milato, castellana Francesca Ponzelletti), San Magno, (gran priore Marco Barlocco, capitano Alessandro Zanovello, castellana Sofia Di Simplicio), Sant’Erasmo (gran priore Diego Navarra, capitano Marco Potestio, castellana Marta Rimoldi), Legnarello (gran priore Alessandro Mengoli, capitano Diego Tomalino, castellana Michela Sala).

La diretta televisiva prodotta direttamente dalla Fondazione Palio con una tecnologia streaming

Quest’anno la diretta televisiva del Palio di Legnano verrà prodotta direttamente da Fondazione Palio con una tecnologia streaming e diffusa attraverso Rete 55 (canale digitale terrestre numero 88). Tutte le dirette saranno televisive e in streaming sui siti web e i canali social ufficiali del Palio di Legnano e dei media partner. Saranno trasmesse la Provaccia - Memorial Luigi Favari (venerdì 23 maggio, alle 20), la Messa sul Carroccio e il Palio al Campo Mari (domenica 25 maggio, alle 10 e alle 14.30). Come di consueto non mancheranno le tavole rotonde con esperti di corse e capitani di contrada.