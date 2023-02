Il paese in campo per l'ambiente: nuovi appuntamenti per Strade Pulite

Riprendono le attività del gruppo Strade Pulite di Santo Stefano Ticino.

In campo per pulire l'ambiente con StradePulite

Data la fine della pandemia, l’Amministrazione comunale guidata da Dario Tunesi ha proposto un calendario per agevolare la partecipazione dei volontari, che prevede le uscite dei prossimi 3 mesi. In questo modo si spera di avvicinarsi alle esigenze lavorative dei volontari, cercando di includere sempre più persone in questa importante iniziativa.

Le zone di intervento sono BiciTav, cavalcavia Ferrotubi, Citterio 1, Citterio 2, via donatori Sangue e il completamento provinciale verso arluno.

Gli appuntamenti

In particolare sabato 11 febbraio 2023, dalle 14 alle 16 lungo la BiciTav; domenica 26 febbraio alle 10 alle 12 lungo il cavalcavia Ferrotubi; sabato 11 marzo dalle 14 alle 16 in zona Citterio, dalla rotonda verso Magenta; domenica 26 marzo dalle 10 alle 12 sempre in zona Citterio; sabato 8 aprile dalle 14 alle 16 in via Donatori Sangue; e infine domenica 23 aprile dalle 10 alle 12 per il completamento Provinciale verso Arluno.