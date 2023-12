Il Natale coinvolge anche le scuole

Natale, tempo di regali a Vittuone, anche dedicati alla nostra preziosa Terra.

L'evento natalizio a Vittuone con le scuole

Mercoledì 13 e giovedì 14 dicembre 2023 i bambini delle scuole dell’infanzia e delle primarie del paese, hanno preso parte all’iniziativa "Adotta un albero", si sono recati in piazza Italia per esibirsi in un coro natalizio e per appendere all’albero i certificati di adozione.

Due appuntamenti

Mercoledì 13 dicembre, al mattino alle 10.45, sono stati protagonisti della bella iniziativa i bambini delle scuole dell’infanzia Don Milani e Aldo Moro, mentre al pomeriggio alle 14 quelli della Giovanni Venini.

Giovedì 14 dicembre è invece stata la volta degli scolari della scuole primarie Antonio Gramsci e Dante Alighieri, al mattino alle 10.45 quelli delle classi prime, seconde e terze, al pomeriggio alle 14,45 quelli delle quarte e delle quinte.

Il grazie dell'Amministrazione

Ha affermato il sindaco Laura Bonfadini: