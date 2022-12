Il Gran Concerto di Natale chiude le iniziative per i 125 anni della Banda

Il Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Vittuone si sta preparando al Gran Concerto di Natale: un evento che chiuderà i festeggiamenti per i 125 anni.

Il Gran Concerto di Natale

L’appuntamento per tutti i cittadini, in vista del periodo natalizio, è per sabato 17 dicembre 2022 alle 21 in chiesa parrocchiale a Vittuone.

Il concerto natalizio vedrà la collaborazione tra la Banda vittuonese e il coro gospel "Let’s Gospel" di Nerviano. A dirigere ci sarà il Maestro Ivano Dell’Acqua. Ingresso gratuito.

I festeggiamenti per i 125 anni della Banda

Questo concerto sarà l’ultima delle iniziative dedicate ai 125 anni del Corpo Musicale Verdi, che erano iniziate a giugno con la sfilata per le vie cittadine e il concerto in piazza Italia insieme al Corpo Bandistico di Rosate.

Gli eventi dedicati a questo importante traguardo sono poi continuati a Villa Resta il 19 novembre con Musica in Villa, ovvero un pomeriggio musicale con laboratori musicali e, a seguire, il Concerto d'autunno; il 27 novembre con la sfilata per le vie cittadine in occasione della festa di Santa Cecilia. Adesso, per chiudere in bellezza, bandisti e cittadini attendono sabato 17 dicembre con il Gran Concerto di Natale insieme al coro gospel.