Il concerto del Primo maggio si terrà al Tirinnanzi

Causa maltempo, il concerto del Primo maggio a Legnano si terrà al Teatro Tirinnanzi e non al Parco Falcone Borsellino.

Le previsioni di pioggia "dirottano" il concerto del Primo maggio

Ad annunciarlo sono Mario Principe, Luca Paglialonga e Luigi Tripodi - rispettivamente per la Cgil Ticino Olona, la Cisl Milano metropoli e il coordinamento territoriale Uil Legnano Magenta Abbiategrasso:

"Il concorso musicale Primo maggio Altomilanese con concerto finale, organizzato in occasione della Festa dei lavoratori da Cgil, Cisl e Uil del territorio Ticino Olona in collaborazione con il Comune di Legnano, la Uildm Legnano e l’Associazione Comitato Laboratorio di quartiere Mazzafame a causa delle avverse previsioni meteo è stato dirottato al Teatro Tirinnanzi. Abbiamo dovuto prendere atto che l'evento da noi organizzato, ormai nei dettagli, non avrebbe avuto possibilità di essere svolto, ma siamo ugualmente soddisfatti che la soluzione del teatro, con i suoi quasi 600 posti a sedere, darà comunque la possibilità alla cittadinanza di partecipare a un importante pomeriggio di musica. Siamo dispiaciuti per il mancato coinvolgimento delle associazione che avrebbero presenziato all'evento con i loro gazebo al Parco Falcone Borsellino, ma saranno comunque gradite ospiti al Teatro Tirinnanzi. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione, comprese tutte le istituzioni. Diamo appuntamento a tutti per mercoledì 1 maggio alle 14 in piazza 4 Novembre al Teatro Città di Legnano Talisio Tirinnanzi con entrata libera".

Sul palco sette band locali e la Bper - Banda popolare dell’Emilia rossa

Le band che parteciperanno al concorso (selezionate tra tutte le candidature pervenute nelle scorse settimane) sono The Wetdogs, Homecoming125, Le Vite degli Altri, M.E.A. Culpa, Noise_laB_band, Reparto Grandi Stonati e Magic Thursday. In qualità di presentatore, ci sarà un legnanese illustre: l’attore e comico Max Pisu. La direzione artistica è di Stefano Re. A valutare le esibizioni dei gruppi sarà la giuria formata da Roberto Billiani e Laura Bonomo.

Al termine del concorso musicale, il concertone proseguirà con la Bper - Banda popolare dell’Emilia rossa, nata il 25 aprile 2011 in piazza Grande a Modena e che si definisce così:

"Un gruppo proletario composto da delegati Rsu Fiom delle più importanti fabbriche metalmeccaniche di Modena, tra cui Ferrari e Maserati, e da musicisti professionisti che più precari di così non si può".

Come da tradizione, in mattinata si terrà il corteo sindacale con partenza in piazza Monumento e comizio finale in piazza San Magno.