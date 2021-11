Halloween a Legnarello: festa da paura e spaghettata rosso sangue

Weekend terrificante

Al maniero di via Dante a Legnano sabato 30 largo ai bambini, domenica 31 cena conviviale e quiz per i più grandi.

Halloween alla contrada Legnarello: doppia festa, per grandi e piccini.

Halloween al maniero di via Dante

Per festeggiare il weekend più pauroso dell'anno nel maniero di via Dante, addobbato a tema Halloween dai ragazzi di contrada, sabato 30 ottobre 2021 si sono dati appuntamento piccoli scheletri, streghette e maghetti per partecipare a una festa "da paura" a loro dedicata.

Domenica 31 ottobre invece serata dedicata ai più grandi che dopo una spaghettata "rosso sangue" si sono sfidati, in una appassionante e divertente gara all'ultima risposta, al gioco a quiz condotto dal Doctor Why.