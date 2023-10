Grazie allo spettacolo MotherLove altri fondi per i progetti del Centro Antiviolenza Hara

Altri fondi per il progetto Seconda Stella raccolti grazie allo spettacolo di danza MotherLove andato in scena nella serata di sabato all'auditorium comunale di via Meda a Rho

Grazie ai biglietti venduti raccolti 1200 euro per il Centro Antiviolenza Hara

Un successo di pubblico e attraverso la vendita dei biglietti dello spettacolo sono stati raccolti 1.200 euro da destinare al Centro Antiviolenza Hara. Partecipando alla serata gli spettatori hanno sostenuto il fondo “Seconda Stella - Mai più sola” per favorire l’autonomia delle donne vittime di violenza. Una serata che ha visto tra il pubblico la presenza del Sindaco Andrea Orlandi, dell’assessore alle Politiche Sociali Paolo Bianchi, dell’assessore alla Legalità Nicola Violante e di Paola Pessina presidente della Fondazione Comunitaria Nord Milano.

Una camminata nel parco Groane, mostre e uno spettacolo teatrale

Il 12 novembre ci si riunirà a Castellazzo di Bollate per una camminata nazionale del Nordic Walking nel Parco Groane: appuntamento alle 9.30 al parcheggio di Villa Arconati. Venerdì 17 novembre, a Rho, all’Auditorium di via Meda alle 21, un nuovo spettacolo dal titolo “Fiori di Loto - Storie in musica di donne resilienti”. Dal 25 novembre al 3 dicembre, a Rho, sarà esposta nella Sala Colonne di Villa Burba, la mostra “Le donne di Ravensbruck” che verrà inaugurata nella Sala Convegni il mattino del 25 novembre.

Un ricco programma di iniziative per la giornata del 25 novembre

La rete antiviolenza non si ferma e, in vista del 25 novembre, Giornata mondiale contro le violenze di genere, ha organizzato un ricco programma di eventi per sensibilizzare la popolazione e proseguire la raccolta fondi, a Rho e negli altri comuni in cui è attiva. Si comincia da Solaro sabato 4 novembre: alle 10 aprirà la Mostra fotografica della street artist Hassani, promossa da Donna Vita libertà di Solaro a Villa Borromeo. Interverranno le operatrici del Centro antiviolenza Hara.

Venerdì 24 novembre flash mob degli studenti dell’Ipsia

Nuove tappe al Rho Center: il 24 e 25 novembre, mostra fotografica “It happens” di Emanuela Colombo con banchetto informativo del Centro Antiviolenza, Venerdì 24 flash mob degli studenti dell’Ipsia Puecher e dell’istituto Olivetti nella galleria del centro commerciale.

Una serata sui casi di femminicidio con la criminologa Martina Radice

Sabato 25 novembre, “Rosso, bianco e tu!” performance comunitaria a cura di Hub Rica a Garbagnate Milanese in collaborazione con la Bottega del Grillo: dalle ore 16.30 nella piazzetta antistante il bar della bottega. Anche qui interverranno operatrici del Centro Antiviolenza Hara. Infine, il 30 novembre a Senago si terrà un evento serale a Villa Sioli: interverranno la giornalista Laura Marinaro e la criminologa Martina Radice sul tema degli aspetti comunicativi che vengono adottati nel racconto dei casi di femminicidio.