Grande successo per la Festa della Roveda

Celebrazioni religiose, musica, buon cibo, intrattenimento e divertimento per grandi e bambini: la Festa della Roveda, frazione di Sedriano, andata in scena ieri, domenica 10 settembre 2023, è stata un successo.

Roveda in festa: che successo!

Per quanto riguarda gli appuntamenti religiosi sono cominciati giovedì 7 settembre 2023 con la recita del Rosario in chiesa alle 20.45, che verrà riproposto anche venerdì 8 e sabato 9 settembre. Ma le celebrazioni per San Massimo sono giunte al culmine domenica. Alle 9.30 c'è stata la Messa solenne con incendio del faro al Parco dei Pittori; dalle 15.30 apertura della chiesa per la preghiera personale; alle 16 recita del Rosario in chiesa; mentre alle 21 la processione con al reliquia di San Massimo per le vie della frazione con partenza e ritorno dalla chiesa.

Per tutta la giornata di domenica è stato attivo il banco pesca di beneficenza nella piazzetta di fianco alla chiesa.

Presenti alla cerimonia dell'accensione del faro anche il sindaco di Marcallo Marina Roma, originaria proprio della Roveda, e suo marito, il senatore Massimo Garavaglia.

Momenti di divertimento in frazione

Per tutta la giornata di domenica i presenti si sono divertiti con diverse attività. Al Parco dei Pittori dalle 12 alle 23 erano presenti i gonfiabili per i più piccoli e lo schiuma party. Appuntamenti anche con la musica e le esibizioni di ballo swing, balli di gruppo e ballo liscio, country e musica anni ‘80-‘80-‘90. Inoltre alle 21, sempre al Parco dei Pittori, si è svotlo il concerto del gruppo "C.Over Band" con canzoni dei Nomadi, di Lucio Battisti, dei Dik Dik, dei Beatles, dei Pink Floyd, degli Chic e tanto altro.

I ringraziamenti del sindaco

Il sindaco di Sedriano Marco Re ha poi ringraziato tutti i protagonisti della festa di San Massimo:

"Un grande grazie alle volontarie e ai volontari che lavorano nel corso dell'anno il bell'appuntamento della pesca di beneficenza. Un grandissimo grazie alla Pro loco ed in particolare al presidente Valentina Ceccarelli e a tutti coloro che hanno promosso le attrazioni di questa splendida festa. Laura Bozzano per animazione e truccabimbi, ASD Just Dance per Baby Dance, ASD Crazy Dino Country Dance, DJ Swing/Matrone per swing e boogie woogie, C.Over Band per musica '70/'80/'90, Nino Cariolo per lo schiuma party".