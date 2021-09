Grande successo per la Cur...Sagra, che ha segnato la ripartenza per l'attesa Sagra di San Lorenzo.

Grande successo per la Cur...Sagra, che ha segnato la ripartenza per l'attesa Sagra di San Lorenzo, manifestazione che non si era potuta tenere lo scorso anno a causa del Covid.

L'evento, partito giovedì, è continuato ieri sera, venerdì 3 settembre 2021, proprio con la corsa non competitiva di 5 chilometri, con un percorso che si è snodato tra le vie cittadine. Tante le persone presenti, tutte con Green Pass o con tampone negativo nelle precedenti 48 ore.

Il tradizionale e atteso evento continuerà nel weekend e terminerà lunedì 13 settembre.