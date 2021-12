Giornata Internazionale del Migrante: a Rho l'evento Ricicliamo per Natale

L'iniziativa in piazza

Il Consiglio Cittadino Migranti di Rho e l’associazione Oasi propongono Ricicliamo per Natale nel pomeriggio di oggi, sabato 18 dicembre 2021.

Il Consiglio Cittadino dei Migranti insieme all'associazione Oasi organizzano l'evento Ricicliamo per Natale, che si terrà oggi, sabato 18 dicembre 2021, alle 15.30 alle 18.30 in piazza Visconti a Rho.

Ricicliamo per Natale nella Giornata Internazionale del Migrante

In occasione della Giornata Internazionale del Migrante, il Consiglio Cittadino Migranti di Rho insieme all’associazione Oasi propone l’iniziativa Ricicliamo per Natale in piazza Visconti angolo via De Amicis oggi, sabato 18 dicembre, dalle 15.30 alle 18.30. Il Consiglio e l'associazione invitano i cittadini ad andare all’evento per ricevere un dono, dando una seconda vita a giocattoli e libri a fronte di un’offerta libera, che servirà ad alimentare il fondo destinato a piccole situazioni di emergenza a conoscenza del Consiglio Migranti.

"Continueremo a promuovere programmi per l'aiuto"

Afferma l'assessore alle Politiche sociali, Integrazione e Pace, Paolo Bianchi:

"Nel corso di questi anni è aumentata la presenza di nuove comunità e di persone richiedenti asilo o di status di rifugiato. Continueremo a promuovere programmi per l’aiuto e l’integrazione di queste persone e a sostenere le iniziative promosse da associazioni e cittadini, che rispondono a questi intenti. Prossimamente si dovrà procedere con la nuova nomina del Consiglio Cittadino Migranti di Rho, che rappresenta una realtà preziosa per il cammino di conoscenza reciproca, base imprescindibile per superare diffidenze e paure e per il vivere civile nel rispetto dei diritti di tutti riconoscendo".

La storia della Giornata del Migrante

Dal 2000 ad oggi, il 18 dicembre si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale del Migrante, evento istituito dalle Nazioni Unite per ricordare l’approvazione nel 1990 della Convenzione Internazionale sulla Protezione dei Diritti dei Lavoratori Migranti e dei Membri delle Loro Famiglie, un testo di novantatre articoli che riconosce la particolare condizione di vulnerabilità dei lavoratori migranti e promuove condizioni di lavoro e di vita dignitose e legittime. La scintilla si innesca nel 1972 quando un camion che avrebbe dovuto trasportare macchine da cucire ha un incidente sotto il tunnel del Monte Bianco nel quale perdono la vita 28 lavoratori originari del Mali.

Nascosti nel camion, viaggiavano da giorni verso la Francia alla ricerca di un lavoro e di migliori condizioni di vita. La notizia della tragedia induce le Nazioni Unite ad occuparsi delle condizioni dei lavoratori migranti.

Il Consiglio Cittadino Migranti a Rho

A Rho, nel 2006, è stato costituito il primo Consiglio Cittadino Migranti su richiesta di alcuni cittadini Rhodensi e migranti, che intendevano costruire un momento di incontro e confronto fra le varie comunità presenti nel comune di Rho per migliorare l'integrazione, superare le diffidenze fra le varie comunità e costruire un percorso comune che portasse al riconoscimento delle proprie tradizioni e culture e una migliore socializzazione fra gli abitanti di Rho.