Fiera dei Morti: dopo un anno di stop tornano le bancarelle

Tradizioni

Lunedì 1 novembre ben 171 espositori metteranno in mostra la loro merce su viale Toselli a Legnano.

Fiera dei Morti: lunedì 1 novembre 2021 l'atteso appuntamento torna a Legnano, dopo un anno di sospensione dovuta all’emergenza epidemiologica.

Fiera dei Morti: in arrivo su viale Toselli 171 banchi

Saranno 171 i banchi che si distribuiranno lungo un tratto di quasi un chilometro in viale Toselli, fra via Santa Caterina e la rotatoria con corso Magenta. Saranno presenti esclusivamente bancarelle commerciali e, rispetto agli anni scorsi, per evitare rischi di assembramento, non sarà consentita l’attività dei battitori. L’ingresso all’area delle bancarelle non sarà contingentato, ma bisognerà essere muniti di green pass, per cui saranno effettuati controlli a campione, e di mascherina, da indossare obbligatoriamente nelle situazioni in cui non sia possibile osservare la distanza interpersonale minima di 1 metro. Queste raccomandazioni saranno riportate su cartelli posizionati lungo il viale. I cani dovranno essere condotti al guinzaglio e, se di taglia medio-grande, dovranno avere la museruola. Le bancarelle saranno aperte dalle 9 alle 19.

Le chiusure al traffico e i percorsi alternativi

Viale Toselli sarà chiuso al traffico dalle 6 a mezzanotte nel tratto fra via Santa Caterina e la rotatoria con corso Magenta. La chiusura di viale Toselli implica percorsi alternativi per chi, percorrendo lo stesso Toselli, deve raggiungere via san Michele del Carso e dovrà, per questo, svoltare in via Santa Caterina, girare a sinistra in via Montenevoso, prendere via Guerciotti, via Ratti, corso Magenta sino alla rotatoria con il Toselli. Chi proviene, invece, da via San Michele del Carso e deve dirigersi verso l’autostrada dovrà svoltare alla rotatoria in corso Magenta, prendere viale Gorizia, girare in via Santa Caterina e riguadagnare così il Toselli.