Festival fotografico europeo, via agli eventi collaterali della nona edizione della kermesse in corso al Castello di Legnano.

Festival fotografico europeo: incontri, visite e proiezioni

Partono venerdì 11 giugno 2021, con "Fotoreportage - Tre stili per raccontare il Mondo" gli eventi collaterali del nono Festival fotografico europeo al Castello di Legnano. Il primo incontro, alle 21.15, con tre degli autori i cui lavori sono esposti nelle sale del castello, Albertina d’Urso, Giorgio Bianchi e Luca Catalano Gonzaga, si terrà declinando il genere reportage nelle specificità dei fotografi; quello di natura geografica di d’Urso, quello di guerra di Bianchi e quello sociale di Catalano Gonzaga. I tre fotografi dialogheranno con il curatore e ideatore del festival Claudio Argentiero servendosi anche di proiezioni dei propri lavori. Visto l’alto numero di prenotazioni ricevute e l’impossibilità di accettarne altre l’incontro sarà visibile in streaming sulla pagina facebook Città di Legnano-Palazzo Malinverni. A seguire, domenica 13 maggio alle 11, visita guidata della mostra con lo stesso Argentiero. Gli incontri con i fotografi riprendono venerdì 18 giugno alle 21.15 con Fulvio Beltrando (autore non in mostra) in una serata incentrata su proiezioni a tema natura. Gli scatti di Beltrando sono stati pubblicati su diverse riviste: “Meridiani e montagne”, “Oasis”, “Airone”, “Wild focus”, “Alpidoc” e “Camminare”. Negli ultimi dieci anni Beltrando si è avvicinato alla multivisione e ha proiettato le sue immagini in diversi festival nazionali e internazionali. Nel pomeriggio di domenica 20 giugno, dalle 14.30 alle 17.30, è in programma “Amici per il pelo”, ossia la possibilità di essere ritratti con l’animale d’affezione e di ricevere in omaggio la stampa dello scatto, da ritirarsi successivamente. A chiudere il programma degli incontri giovedì 24 giugno alle 21.15 il dialogo fra Claudio Argentiero e Francesco Cito; insieme commenteranno le proiezioni degli scatti che hanno dato la notorietà al fotografo napoletano prima delle visita alla mostra. Ultimo appuntamento, sabato 26 giugno alle 16, visita guidata della mostra con Claudio Argentiero.

La partecipazione agli eventi è gratuita su prenotazione telefonando allo 0331 925575 o scrivendo a segr.cultura@legnano.org

Nella foto di copertina: uno scatto di Albertina d'Urso