Festival fotografico europeo: tra gli otto autori in mostra anche Tiziano Terzani

Si inaugura oggi, sabato 15 marzo, alle 18 a Palazzo Leone da Perego la tappa legnanese della 13esima edizione del Festival fotografico europeo.

Al via oggi il Festival fotografico europeo

Curato da Claudio Argentiero e organizzato dall’Archivio fotografico italiano con il patrocinio della Commissione europea, il contributo e il patrocinio di Regione Lombardia, delle Amministrazioni comunali di Legnano, Busto Arsizio, Castellanza e Olgiate Olona in partnership con Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano, Archivio Tiziano Terzani, Centro Studi di Civiltà e Spiritualità Comparate, Fondazione Giorgio Cini Venezia, Rivista Africa, Istituto Italiano di Fotografia, 29Art Gallery Milano, Istituto superiore Giovanni Falcone di Gallarate, gallerie e realtà private, si pone l’obiettivo di promuovere la fotografia d’autore e il linguaggio espressivo, attraverso percorsi visivi articolati, aperti alle più svariate esperienze autoriali e professionali. Un intento che, negli anni, ha visto onorare Legnano con la presenza di alcuni dei più grandi nomi del panorama fotografico internazionale e confermato nell’edizione 2025 dal valore degli otto autori scelti.

Il Festival fotografico europeo è un progetto culturale e artistico dedicato alla fotografia storica, moderna e contemporanea con un approccio interdisciplinare che vede importanti autori a confronto con fotografi emergenti, italiani e provenienti da diversi Paesi del mondo. Il programma è arricchito da conferenze, proiezioni, presentazione di libri, workshop e iniziative site specific, il cui obiettivo è approfondire l’evoluzione del linguaggio fotografico e visivo. Media partner è Il Fotografo, la rivista italiana della fotografia d’autore.

Ecco chi sono gli otto autori in mostra

A esporre a Palazzo Leone da Perego saranno Massimo Siragusa (docente allo Ied di Roma e all’Accademia Abadir di Catania, fotografo e direttore editoriale della Phaos Edizioni, già direttore della Plenum Gallery e dal 2024 direttore artistico del Ragusa foto festival), con il suo "Teatro d'Italia"; Giovanni Hänninen (fotografo italo-finlandese di stanza a Milano che tra gli altri ha firmato un progetto dedicato all’autostrada Milano-Bergamo e una grande campagna fotografica sull’autostrada del Brennero), con "Layered Mumbai", ricerca fotografica che mette in luce la stratificazione urbana della città indiana protagonista di una delle crescite più repentine della storia (solo negli ultimi anni, gli abitanti sono passati da 16 milioni a oltre 22 milioni di cui oltre il 55% vive in slum); Hashem Shakeri (artista, fotografo e regista che lavora in Iran e Afghanistan e ha esposto a livello internazionale in numerosi musei, festival e biennali), con "Cast out of Heaven-Cacciato dal Paradiso", serie che esamina gli sviluppi urbani che esistono come una rete di città satellite che circondano la capitale iraniana Teheran; Marie Dorigny (fotoreporter da oltre 25 anni che ha prodotto reportage impegnati sul lavoro minorile, la condizione delle donne e le forme contemporanee di schiavitù), con "Des vies traversées", foto tratte da reportage realizzati tra il 2000 e il 2019 in India, Pakistan e Nepal, Mongolia, Guatemala, Bolivia, Perù e Mozambico; Tiziano Terzani (indimenticato giornalista e scrittore scomparso nel 2004, che pochi conoscono come fotografo), con "Su quale sponda la felicità?", una narrazione per immagini che ha al cuore una contraddizione insanabile: da un lato l’elogio della bellezza di un continente ancora antico, l’Asia, dall’altro il lamento per la sua progressiva dissoluzione nella folle corsa verso l’appiattimento sul modello occidentale; Stefano Mirabella (fotografo di strada e membro del collettivo italiano Spontanea), con "Dom", che vede protagonisti i bambini e le bambine di Cieszęta, villaggio rurale nel nord della Polonia, e la loro vita di campagna in cui tutto è un gioco, ogni cosa è scoperta; Ilaria Sagaria (pittrice e fotografa vincitrice del primo premio del XVIII Portfolio Italia 2021), con "Crisalidi", tentativo di indagare la fase dell’adolescenza come una storia dell’essere e del suo cambiamento su più piani sovrapposti; e Francesca Chiacchio (architetto e fotografa di strada, membro del collettivo internazionale di street photography Through the Lands), con "Napolism", serie che nel 2023 le è valsa il secondo premio al Gothenburg street photography festival.

Il calendario degli eventi collaterali

Come ogni anno il Festival è arricchito da una serie di eventi collaterali per affrontare e approfondire temi e aspetti della fotografia con esperti.

Il calendario si compone dei seguenti appuntamenti:

Sabato 15 marzo - ore 15 - ingresso libero

Palazzo Leone da Perego - via Gilardelli 10

Inaugurazione delle mostre alla presenza degli autori, dei curatori e delle autorità

Consegna del Premio alla carriera a Ugo Panella

Domenica 6 aprile - ore 16.30 - ingresso libero

Palazzo Leone da Perego - via Gilardelli 10

Conferenza: "Modernità e nostalgia nell’Asia di Tiziano Terzani - Un archivio ancora inesplorato"

Nicole Pecoitz, studiosa dell'archivio Terzani presso la Fondazione Giorgi Cini di Venezia, racconta il dietro le quinte della mostra "Su quale sponda la felicità? - Modernità e nostalgia nell'Asia di Tiziano Terzani". Un viaggio nel tempo, nei testi noti e negli scatti inediti di uno dei più grandi giornalisti italiani a vent'anni dalla sua scomparsa. Proiezione commentata e videoproiezione. Al termine visita guidata alle mostre esposte del Festival

Venerdì 11 aprile - ore 21 - ingresso libero

Castello - piazza della Concordia 1 - ingresso libero

"Mereghetti & Mereghetti, due generazioni a confronto"

Dialogando di fotografia, stili, editoria

Presentazione dei libri:

Giovanni Mereghetti, "La scatola dei biscotti"

Hermes Mereghetti, "In-Visibile"

Sabato 12 aprile - ore 17 - ingresso libero

Palazzo Leone da Perego - via Gilardelli 10

"Fotografia e editoria"

Incontro con Valentina Tamborra autrice del libro "Incontri al confine"

Incontro con Sonia Pampuri e Angelo Cucchetto, curatori della collana "Travel diaries. Zine personali per raccontare storie di viaggio"

Domenica 13 aprile - ore 17 - ingresso libero

Palazzo Leone da Perego - via Gilardelli 10

Presentazione del libro "Cinquant’anni. 50 anni di ritratti della mia musica" del fotografo Renzo Chiesa

Proiezione commentata con accompagnamento live

Domenica 27 aprile - ore 16 - ingresso libero

Palazzo Leone da Perego - via Gilardelli 10

Proiezione commentata sulla storia di un grande fotografo

Visita guidata alla mostra/brindisi di fine festival

Le mostre saranno aperte fino al 27 aprile

La mostra a Palazzo Leone da Perego è aperta dal 16 marzo al 27 aprile il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Chiusa domenica 20 aprile, Pasqua. Visite guidate gratuite su prenotazione ai seguenti recapiti: 0331.471575/471578, ufficio.cultura@comune.legnano.mi. Ingresso libero.

Nella foto di copertina: l'assessore alla Cultura Guido Bragato e il presidente dell'Archivio fotografico italiano Claudio Argentiero, curatore del Festival