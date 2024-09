Ex Ila: una rievocazione "semiseria" per i cent'anni del parco

Cent'anni per il parco ex Ila di Legnano: la città festeggia con una rievocazione semiseria

Una rievocazione storica tra passato e presente

Il 29 settembre Legnano celebrerà il centenario del Parco ex Ila con una rievocazione storica in chiave semiseria dedicata al sanatorio Regina Elena, inaugurato nel 1924. La giornata sarà animata da una rappresentazione interattiva che coinvolgerà pubblico e volontari nel ricreare le vicende dell'epoca, tra cui l'arrivo della Regina Madre Margherita. Pur rispettando i fatti storici, la narrazione includerà elementi comici, ricostruendo l'atmosfera del tempo e il dramma vissuto dai pazienti affetti da tubercolosi.

Inclusione sociale e riscoperta del patrimonio storico

Oltre alla rievocazione, l'evento offrirà l'opportunità di conoscere il lavoro delle associazioni Anffas e Amici di Sonia, che da anni operano nel parco promuovendo l'inclusione delle persone con disabilità. La giornata sarà arricchita da punti di ristoro, Ludobus e laboratori creativi, e punterà i riflettori sull'importanza del Parco ex Ila come patrimonio storico e sociale da preservare per la comunità legnanese.