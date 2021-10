Eletta “Miss Nonna 2021”

Concorso di bellezza

Premiata una Nonna di Novate Milanese

Miss Nonna 2021. Domenica 24 ottobre nell’area eventi dell’Hotel Milano Resort di Bellaria, con il Patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina, si è svolta la 17° edizione di Miss Nonna, il primo concorso nazionale, con marchio registrato di proprietà esclusiva di Te.Ma Spettacoli, ideato da Paolo Teti, dedicato alle nonne di tutte le età.

Miss Nonna 2021, il concorso

19 nonne finaliste, provenienti da tutta Italia, 43 anni la partecipante più giovane, 69 anni la nonna più grande in gara, nel pomeriggio, hanno fatto passerella, a bordo delle auto d’epoca, nell’Isola dei Platani, il “salotto” della città rivierasca, mentre in serata, hanno sfilato e si sono sfidate in varie prove, infatti, tutte le partecipanti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, recitare una poesia o cimentarsi in varie prove creative o sportive, per aggiudicarsi il titolo di Miss Nonna.

L'elezione

E' Elisabetta Farabolini 50 anni, estetista, di Macerata, mamma di Manuel ed Edoardo e nonna di Matilde di 5 mesi. Elisabetta è una bellissima donna, solare e molto dolce, ha conquistato il pubblico e la giuria, aggiudicandosi il titolo.

Le altre fasce assegnate

Miss Nonna Damigella d’Onore: Lia De Felice 69 anni, casalinga, di Pontedera (Pisa), mamma di Delia e nonna di Virginia di 1 anno;

Miss Nonna Glamour: Paola Capolupo 43 anni, estetista dermopigmentista, di Grosseto, mamma di Dalia e Lavinia e nonna di Mattia di 4 anni;

Miss Nonna Sprint: Silvia Rivieri 46 anni, fotografa, di Lucca, mamma di Helena, Giulia e Matteo e nonna di Filippo di 2 anni;

Miss Nonna in Gambe: Morena Pietroni 61 anni, educatrice, di San Giuliano Terme (Pisa), mamma di Luca e nonna di Ginevra e Diego, di 8 e 5 anni;

Miss Nonna Fashion: Grazia Dione, 66 anni, casalinga, di Marina di Ravenna (Ravenna), mamma di Bianca e nonna di Anna di 5 anni;

Miss Nonna Romantica: Gelsomina Magliano 53 anni, manager, di Bientina (Pisa), mamma di Antonia e nonna di Leonardo 3 anni;

Miss Nonna Solare: Angela Cuscela 52 anni, impiegata, di Villanova d’Asti (Asti), mamma di Alessandra, Sabrina, Eleonora e Simona e nonna di Gioele ed Aurora, di 3 ed 1anno;

Miss Nonna Radiosa: Simona Settimo 50 anni, estetista, di Pisa, mamma di Veronica ed Edoardo e nonna di Maria Vittoria di 11 mesi;

Miss Nonna Sorriso: Carmela Cioffi 48 anni, oss, di Castellammare di Stabia (Napoli), mamma di Valeria e nonna di Thomas di 4 anni;

Miss Nonna Dolcezza: Grazia Marchese 47 anni, operaia, di Busto Arsizio (Varese), mamma di Andrea e Michael e nonna di Brandon ed Ilary, di 3 e 2 anni;

Miss Nonna Eleganza: Daniela Marenco 52 anni, funzionario tributario, di Genova, mamma di Giulia e Lucia e nonna di Lara di 2 anni.

Miss Nonna Sponsor Top: è andata, a pari merito a Simona Uboldi 57 anni, impiegata, di Novate Milanese (Milano), mamma di Samuele, Matteo e Gabriele e nonna di Jacopo di

1 anno ed a Cinzia Spigarelli 57 anni, casalinga, di Valtopina (Perugia), mamma di Michela, Milena e Sara e nonna di Petra, Damiano ed Ester di 7, 5 e 6 anni.

La produzione

L’evento è stato condotto da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso, da Barbara Semeraro vincitrice del titolo nazionale “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016” (anche il concorso “Miss Mamma Italiana” è una produzione esclusiva di Te.Ma Spettacoli) e dalla modella Camilla Spinelli. La Te.Ma Spettacoli, dopo il grande successo del concorso è gia al lavoro per la prossima edizione, le nonne interessate a partecipare al concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli.