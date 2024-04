Ecco "Civitas", il Peso del Palio 2024

Svelato il Peso del Palio del centenario di Legnano città.

Si tratta di una corona turrita che riporta lo stemma comunale e la mappa della città suddivisa in contrade con gli stemmi di ciascuna. La scultura in argento del peso di 1.176 grammi che andrà alla contrada vincitrice dell'edizione 2o24 della corsa ippica del prossimo 26 maggio è stata presentata oggi, lunedì 22 aprile, nella Sala degli stemmi di Palazzo Leone da Perego. A firmare "Civitas" (questo il nome dell'opera) sono Chiara Capuana, Sergio Di Bella, Noemi Roccella ed Ettore Vezzosi, studenti dell'Accademia di Belle arti di Brera prossimi alla laurea o già laureati. Alla sua realizzazione ha contribuito Norberto Albertalli, presidente della Fondazione Gatta Trinchieri e per più anni gran maestro del Collegio dei capitani e delle contrade Collegio dei capitani e delle contrade per più anni, insignito del Collare d'oro, la massima onorificenza paliesca.



Quest'anno è firmato da quattro studenti dell'Accademia di Brera

Alla presentazione del Peso (che quest'anno sarà accompagnato anche da un medaglione e uno stendardo speciali), oltre ai giovani autori e ad Albertalli, erano presenti la presidente della Fondazione Palio Mariapia Garavaglia, il vicepresidente Luca Roveda, il consigliere Alberto Romanò, il cavaliere del Carroccio Andrea Monaci e il sindaco Lorenzo Radice.

A spiegare l'opera è stato Monaci:

"Questo è l'anno del centenario del conferimento a Legnano del titolo di città e il Palio non poteva non tenere conto dell'importante anniversario. Tradizionalmente l'autore del Palio era uno scultore affermato, quest'anno a firmarlo sono quattro studenti dell'Accademia di Brera, nell'ottica di valorizzare il lavoro dei giovani".

Il "grazie" della Fondazione e dell'Amministrazione ad Albertalli

Monaci ha poi ricordato come la Fondazione Palio e l'Amministrazione comunale siano particolarmente grate ad Albertalli per il significativo ruolo svolto nella realizzazione del Peso 2024. Il presidente della Fondazione Gatta Trinchieri, che si propone di valorizzare "l'unicità, il talento e la crescita dei giovani nell'arte e nella musica", ha espresso la propria soddisfazione per aver dato il proprio contributo e ha lodato i quattro giovani scultori per il lavoro svolto.

Gli slogan "ViviAmo, CresciAmo e VestiAmo Palio"

Nell'occasione, è stata ufficializzata anche la grafica dell'edizione 2024 del Palio, che punta su tre elementi. Le contrade, il contesto storico e culturale della sfilata e la passione per la corsa ippica. Da qui i claim "ViviAmo Palio. 1176 emozioni, una sola passione" e "CresciAmo Palio" (con testimonial otto giovani e altrettanti giovanissimi, uno per ogni contrada, con i colori identificativi delle otto "sorelle"), "VestiAmo Palio" (con spade, elmi, corone e altri manufatti caratterizzanti il corteo storico) e "CorriAmo Palio" (con gli otto cavalli).