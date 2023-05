Diritti umani violati e libertà: due eventi a Vittuone

Due eventi culturali a Vittuone per accendere i riflettori sui diritti umani violati e la libertà.

Diritti umani violati e libertà: il primo incontro

A organizzarli l’associazione culturale Binario 8 di Vittuone, con il patrocinio del Comune, e si terranno il 25 e il 31 maggio 2023 alle 20.45 nella sala conferenze del municipio in piazza Italia.

In particolare, il 25 maggio sarà proiettato il film "Be My Voice" con l’intervento dell’attivista iraniana Rayhane Tabrizi "un’attivista per la libertà, che diffonde la voce delle donne iraniane anche tramite l’associazione Maanà, che ha fondato e di cui è presidente".

Il secondo evento

Il 31 maggio invece si terrà la presentazione delle missioni umanitarie nel Mediterraneo, con l’intervento del rappresentante dell’equipaggio di terra Est Ticino di ResQ People Saving People.

Per entrambi gli incontri l'ingresso è gratuito.