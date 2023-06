Di notte alla scoperta delle chiese di contrada

Tanti legnanesi e non solo alla scoperta delle chiese di contrada della città del Carroccio con "La lunga notte delle chiese", la prima notte bianca dei luoghi di culto in cui si fondono musica, arte, cultura, in chiave di riflessione e spiritualità.

L’evento, nato nel 2016 a Legnano con la regia dell’associazione BellunoLaNotte.com sulla scia del progetto Lange Nacht der Kirchen che si svolge da anni in Austria e in Alto Adige coinvolgendo centinaia di chiese in contemporanea, è approdato a Legnano ieri, venerdì 9 giugno 2023. Dalle 20 a mezzanotte, nelle otto chiese di contrada - la chiesa dei Santi Martiri Anauniani (contrada La Flora), la chiesa del Santissimo Redentore (contrada Legnarello), l’oratorio di San Bernardino (contrada San Bernardino), la chiesa di San Domenico (contrada San Domenico), la basilica di San Magno (contrada San Magno), la chiesa di San Martino (contrada San Martino), il santuario delle Grazie (contrada Sant’Ambrogio) e la chiesa di Sant’Erasmo (contrada Sant’Erasmo) - , allestite come per le cerimonie di investitura, sono state promosse diverse iniziative culturali: musica, visite guidate, mostre, teatro, letture, momenti di riflessione e tanto altro.

Per l'occasione dei ciceroni "speciali"

A fare da cicerone ai visitatori sono state le guide del Palio di Legnano e i contradaioli.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Palio di Legnano, ha visto la collaborazione della Fondazione Arte della seta Lisio di Firenze, del Master di II Livello in Museologia, Museografia e Gestione dei beni culturali dell’Università Cattolica di Milano e del corso di Turismo e Patrimonio culturale dell’Università degli studi di Milano-Bicocca.