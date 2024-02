Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso all'Isola del Castello di Legnano.

Anche il Deejay time celebration al Rugby sound festival

Sabato 13 luglio, al Rugby sound festival, grande festa con Deejay time celebration. Dopo il successo della data sold out del 3 febbraio al Forum di Milano, Deejay time - il programma radiofonico che ha fatto la storia della musica dance - annuncia le prime date estive del Deejay time celebration, prodotto da Vivo Concerti e Friends & partners. Deejay time celebration porterà anche al Rugby sound festival uno show unico, trasportando il pubblico in quei mitici anni ’90 che hanno visto esplodere il fenomeno della musica elettronica, in un viaggio nel tempo ma che è anche proiettato al futuro, con le più grandi hit da dancefloor italiane e internazionali. I protagonisti del Deejay time sono stati dei veri e propri pionieri che hanno saputo scrivere una pagina indelebile della storia della musica dance e dal notevole impatto nella cultura pop italiana che ancora oggi attrae tre generazioni.

Terzo annuncio dopo Massimo Pericolo e Coez e Frah Quintale

Deejay time celebration è il terzo annuncio per la 23esima edizione del Rugby sound, dopo Massimo Pericolo (4 luglio), Coez e Frah Quintale (3 luglio), si conferma un grande ritorno per l’atteso festival estivo della provincia di Milano. Tutte le informazioni su www.rugbysound.it.

Biglietti disponibili da mercoledì 7 febbraio: ecco dove

Biglietti disponibili da mercoledì 7 febbraio, alle 14, su Ticketmaster, TicketOne e Mailticket. Disponibili biglietti early bird, ovvero a un prezzo speciale ridotto in quantità limitata. Inoltre, sempre in quantità limitata e fino a esaurimento, sarà possibile acquistare biglietti che consentono l’ingresso anticipato, early entry, rispetto all’orario di ingresso generale alla venue (non si tratta di un'ulteriore area dedicata all’early entry né delimitata in alcun modo da transenne).