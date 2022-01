Corse di addestramento, fissate le prime due date

L'annuncio del Collegio

Corse di addestramento al Palio: già due date in calendario

Il direttivo del Collegio dei capitani e delle contrade annuncia le prime due date della corse di addestramento in vista dell'edizione 2022 della storica kermesse. Gli appuntamenti sono in calendario per domenica 13 marzo e domenica 3 aprile 2022 al Centro ippico Etrea. Potrebbe essere fissata una terza data, che sarà eventualmente resa nota a tempo debito. "L'accesso alle corse avverrà nel rispetto dei decreti governativi del momento" sottolinea il Collegio.