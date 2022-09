Cornaredo vi aspetta per la Patronale

Il programma prevede anche una sfilata di moda, il mercatino delle curiosità e una straordinaria mostra di modellismo

Un calendario di iniziative particolarmente ricco

La ricorrenza patronale si conferma appuntamento irrinunciabile per Cornaredo e i suoi abitanti. L’edizione 2022, la prima dopo la pandemia, proprio perché in arrivo dopo un periodo difficile sarà caratterizzata da un calendario di iniziative particolarmente ricco, che si svilupperà fino a domenica 11 settembre. Accanto alla consueta Fiera delle Merci e alla tradizionale Fiera Zootecnica (entrambi eventi che attirano un folto pubblico), gli organizzatori proporranno anche numerose iniziative «a suon di musica», eventi per bambini, laboratori e momenti interessanti dal punto di vista culturale. Il programma prevede anche una sfilata di moda, il mercatino delle curiosità e una straordinaria mostra di modellismo. Come sempre, una kermesse da non perdere anche perché segna il passaggio dalla calda estate al fresco autunno.

Ogni sera in scena un concerto da non perdere

Si comincia già questa sera con l’esibizione de I Vino Raro, tribute band di Rino Gaetano. Ottimi musicisti che hanno deciso di lasciare i rispettivi gruppi (anche storici) per collaborare a un progetto esclusivo: rendere omaggio ai capolavori di Rino Gaetano, compianto cantautore di grande successo negli anni ‘70. Nel tardo pomeriggio di domenica 4 settembre, alle ore 18 e alle 21.30, prima in piazzetta Dugnani poi in piazza Libertà, questi straordinari acrobati saranno protagonisti di due eventi: il primo basato sullo Storytelling, il secondo invece il loro celebre spettacolo “Amor”.

Lunedì serata con I Gamba De Legn

“In chi ammòo lur” è il titolo dello spettacolo portato in scena dalla banda lunedì 5 settembre. I Gamba De Legn nascono nel 1987. Al 1992 risale il primo demo-tape, "GAMBA DE LEGN VOL 1°", del quale vengono esaurite 1000 copie in pochi mesi.

Sabato 10 e domenica 11 settembre

Si chiude con due concerti. Il primo, sabato 10, un tributo a Mina e Battisti organizzato dalla Pro Loco di Cornaredo, il secondo è invece l’esibizione del Civico Corpo Musicale di Cornaredo