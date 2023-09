Celebrazioni religiose, ristorazione, gonfiabili, schiuma party, musica e tanto divertimento: ormai il conto alla rovescia per la festa della Roveda, frazione di Sedriano, è iniziato.

Domenica la festa della Roveda: le celebrazioni religiose

Per quanto riguarda gli appuntamenti religiosi cominceranno giovedì 7 settembre 2023, con la recita del Rosario in chiesa alle 20.45, che verrà riproposto anche venerdì 8 settembre e sabato 9 settembre. Ma le celebrazioni per San Massimo giungeranno al culmine domenica 10 settembre. Alle 9.30 è prevista la Messa solenne con incendio del faro al Parco dei Pittori (in caso di maltempo la funzione di svolgerà in chiesa); dalle 15.30 apertura della chiesa per la preghiera personale; alle 16 recita del Rosario in chiesa; mentre alle 21 è prevista la processione con al reliquia di San Massimo per le vie della frazione con partenza e ritorno dalla chiesa.

Per tutta la giornata di domenica sarà attivo il banco pesca di beneficenza nella piazzetta di fianco alla chiesa.

Sempre nell’ambito delle funzioni religiose lunedì alle 20.45 ci sarà la Messa per i defunti della frazione Roveda.

Una domenica di eventi e manifestazioni

Per tutta la giornata di domenica poi sono previste diverse attività per festeggiare il patrono. Al Parco dei Pittori dalle 12 alle 23 saranno presenti i gonfiabili per i più piccoli e lo schiuma party. Appuntamenti anche con la musica e le esibizioni di ballo swing, balli di gruppo e ballo liscio, country e musica anni ‘80-‘80-‘90. Inoltre alle 21, sempre al Parco dei Pittori, si svolgerà il concerto del gruppo «C.Over Band» con canzoni dei Nomadi, di Lucio Battisti, dei Dik Dik, dei Beatles, dei Pink Floyd, degli Chic e tanto altro. Sempre al Parco dei Pittori ci sarà possibilità anche di pranzare e cenare. Per prenotazioni si invita a contattare il seguente numero di telefono 338.4269055 oppure il «Coverway» di via Gramsci 2 a Sedriano.