Conto alla rovescia per il Grande Concerto di Natale

La tradizione

Sette appuntamenti musicali per il Grande Concerto di Natale di Parabiago: si partirà sabato 11 dicembre e si proseguirà fino a domenica 19 dicembre.

Manca poco all'attesissimo Concerto di Natale dei Corpi Bandistici di Parabiago e delle Corali. Per quest'anno saranno 7 gli appuntamenti in programma.

Il Grande Concerto di Natale si fa in sette

Manca oramai poco all’attesissimo evento culturale diventato tradizione per Parabiago: il Grande Concerto di Natale realizzato con il sostegno e il contributo dell’Amministrazione comunale di Parabiago e ancora una volta sponsorizzato anche dal Calzificio Rede.

A differenza degli altri anni, a causa dei protocolli anti Covid ancora in vigore, quest’anno non sarà proposto un unico concerto con le diverse realtà musicali riunite come eravamo stati abituati negli ultimi anni, ma per dare a musicisti e cantori, oltre che al solito numeroso pubblico la possibilità di esibirsi e assistere in sicurezza al concerto, verranno realizzati ben sette eventi, dislocati per tutta la città, in cui ogni Banda e Coro in autonomia proporrà un proprio entusiasmante programma natalizio, secondo le proprie peculiarità.

I sette concerti, riuniti in un unico cartellone all’insegna dell’ormai noto #distantimauniti, avranno come filo conduttore. Infatti sarà sempre presente un momento musicale in memoria delle vittime del Covid, perché, nonostante il messaggio gioioso e pieno di speranza, non si può rimanere indifferenti a quanto accaduto.

Il programma

Il Grande Concerto di Natale 2021 prenderà quindi il via sabato 11 dicembre 2021 alle 21 presso la Sala polifunzionale S.Famiglia di S. Lorenzo con il Corpo Musicale S. Lorenzo diretto dal M° Giovanni Savastio.

Proseguirà domenica 12 dicembre alle 17 presso la Chiesa S. Maria Elisabetta di Villastanza con il Coro Parrocchiale “In Laetitia”di Villastanza diretto dal M° Marco Zanolini insieme alla Corale Laudar Cantando di Ravello diretto dal M° Cristina Venturini; la giornata terminerà alle 21 presso la Chiesa S. Anna di Villapia con la Corale di S. Lorenzo accompagnata per l’occasione da un ensemble strumentale e diretti dal M° Davide Lando.

La rassegna riprenderà poi il fine settimana successivo, venerdì 17 dicembre 2021 alle 21 con il Corpo Musicale Parrocchiale “S.Stefano”diretto dal M° Simone Clementi con la partecipazione straordinaria dell’Orobian Pipe Band, tradizionale ensembledi cornamuse, pressola Chiesa SS. Gervaso e Protaso di Parabiago dove, il giorno dopo, sabato 18 dicembre sempre alle 21 si esibirà invece la Corale S.Cecilia di Parabiago con un Quartetto d’archi direttidal M° Carlo Roman.

Il tutto si avvierà verso la fine domenica 19 dicembre alle 18 presso la Chiesa Gesù Crocifisso di Ravello dove si esibiranno nuovamente la Corale Laudar Cantando di Ravello diretto dal M° Cristina Venturini con il Coro Parrocchiale “In Laetitia” di Villastanza diretto dal M° Marco Zanolini. Il tutto impreziosito dalla partecipazione del soprano Giada Citton.

In serata alle 21 la conclusione ufficiale con la Corale di S. Lorenzo insieme all’ensemble strumentalediretti dal M° Davide Lando.

Ben 70 in tutto sono i musicistiche si esibiranno per l’occasione, non da meno i coristi che toccano quasi i 90 elementi, per festeggiare il Natale tutti insieme anche se distanti.

Ogni concerto è ad ingresso libero ma con obbligo di Green pass.