Conto alla rovescia per il Concerto del Primo Maggio

Tutto pronto per la seconda edizione del Concerto del Primo Maggio, che si terrà lunedì 1 maggio 2023 al parco di via Fagnani a Sedriano.

Le esibizioni live cominceranno alle 15 con la tribute band dei Litfiba: i Coriandoli di Spine.

Si continuerà alle 16 con la rap music degli Sheffer, alle 17 la trapper di Diablo Simo e alle 17.30 i Quanto Basta, cover pop-acustic trio.

Il concerto terminerà con l’ultimo gruppo, che inizierà alle 18.30: i Django, che suonano rap music.

Il primo cittadino di Marco Re ha commentato:

"Concerto 1 Maggio al parco. Siamo alla seconda edizione: ancora più in grande. Cantiamo insieme in un pomeriggio di musica in compagnia. Vietato mancare! Grazie al vicesindaco e all'assessore agli Eventi Anna Garofalo per l'impegno".