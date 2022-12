Concerto per la Pace e Valzer Viennese con il Rusconi

Nel primo giorno dell'Anno Nuovo, il programma musicale celebra la Felicità, tra riflessione e spensieratezza, ripercorrendo epoche e luoghi alla ricerca di quello che in musica è immediatamente evidente: l'unità e fratellanza di tutti i popoli.

Un concerto per la Pace con un pizzico di Valzaer Viennese

Usano queste parole i responsabili dell'istituto musicale Rusconi di Rho per presentante il Concerto Per la Pace in programma nel pomeriggio di domani, domenica 1 gennaio. "Concerto per la Pace e un pizzico di Valzer viennese - affermano gli organizzatori del concerto che si terrà alle 16 all'auditorium Maggiolini di via De Amicis. Un concerto con musiche di Pärt Boccherini, Mozart, Angerer, Strauss figlio, Piazzolla

Oltre all'Ensemble del Rusconi ci saranno i maestri Sacco e Pisoni

L'evento prodotto dalla Parrocchia San Vittore Martire di Rho e dall'Istituto Musicale Rusconi vedrà la partecipazione dell'Ensemble strumentale “Giulio Rusconi” di Piercarlo Sacco, violino e maestro concertatore

e del maestro Marco Pisoni alla chitarra

Ingresso a offerta libera per raccogliere fondi per le borse di studio

L'ingresso al concerto sarà ad offerta libera e i soldi raccolti serviranno per il fondo borse di studio a favore degli allievi più meritevoli dell’Istituto.