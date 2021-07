Concerto di Bianca Atzei: rimandato a data da destinarsi per maltempo.

A causa delle previsioni meteo che indicano la possibilità di maltempo, lo spettacolo di Bianca Atzei in calendario per lunedì 26 luglio 2021 ad Arconate è rinviato a data da destinarsi.

"Tale scelta è frutto di una linea di estrema prudenza. Innanzitutto in ragione dei vincoli contrattuali con l’artista, che impongono un preavviso congruo in caso di rinvio dell’esibizione. In secondo luogo a tutela dei commercianti coinvolti nell’iniziativa, al fine di evitare un possibile danno economico a causa del maltempo. Vi invitiamo a consultare il sito internet del Comune, www.arconate.org, per essere informati sulla nuova data dell’evento, che sarà resa nota appena possibile. La prenotazione effettuata non sarà più valida e andrà quindi rifatta. Dispiaciuti per l’inconveniente, ringraziamo per la partecipazione".