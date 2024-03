Con Floribunda la Pasquetta è all'insegna dei fiori

Torna l'appuntamento di Pasquetta più atteso del territorio.

Lunedì 1 aprile l'ottava edizione di Floribunda, collezionisti di fiori nel parco

Anche quest'anno, infatti, Inveruno ospita la rassegna Floribunda, collezionisti di fiori nel parco. L'appuntamento è giunto all'ottava edizione e quest'anno cade nella data dell'1 aprile.

Dalle 9 alle 18 si svolgerà la mostra-mercato florovivaistica con anche un gioco dell'oca gigante a tema floreale (caselle giganti e attività per ogni prova). In sala consiliare, alle 16, spazio al convegno "Il grido della Terra" con proposte di conoscenza e approfondimento dell'enciclica "Laudato si'" di Papa Francesco sulla cura della casa comune. All’inaugurazione, in sala consiliare, interverrà Gloria Mari, presidente del Centro Nocetum Milano, membro del Tavolo di studio per la custodia del Creato della Conferenza episcopale italiana.

In Sala Virga, invece, dalle 11 alle 18, nuovo appuntamento con "Dentroinverart", giunto alla decina edizione, con "Poieò", dallo scrigno del Guado.

"Un appuntamento importante per parlare e godere di natura, piante e fiori"

L’assessore Luigi Gariboldi, che sovraintende all’organizzazione, spiega:

"La rassegna è nata nel 2015 col proposito di far ritornare la Fiera dell’Angelo (una fiera, giunta ormai alla sua 90esima edizione, che si era totalmente svuotata di contenuti legati all'agricoltura ed era diventata un semplice mercato di bancarelle), un appuntamento importante per parlare e godere di natura, piante e fiori. L’idea ha funzionato ed è stata accolta da un immediato successo di pubblico, vedendo, anno dopo anno, una partecipazione sempre crescente da parte degli espositori. Gli operatori, che giungono da Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, sono generalmente collezionisti, specializzati in tipologie di fiori che non si trovano facilmente nei vivai tradizionali. Negli anni la rassegna ha anche ospitato diverse mostre nella sala consiliare, nonché interessanti convegni sul tema dei fiori e delle piante e della manutenzione e gestione del patrimonio verde".