Compleanno della Terra: tanti alla giornata ecologica

Il Compleanno della Terra ha festeggiato la 33esima edizione sabato 5 e domenica 6 aprile a Legnano.

Il Compleanno della Terra numero 33

Dopo il sabato sera dedicato all’astronomia, la giornata di domenica ha visto susseguirsi diversi eventi, tra cui la pulizia del Bosco Ronchi, alla quale hanno partecipato Wwf, Alpini, per la prima volta l’associazione Plastic Free, il gruppo degli Scout, diversi volontari e la Consulta Oltresempione. Tra i presenti anche Anna Pavan, vicesindaco di Legnano, e Lorena Fedeli, assessore alla Città Futura.

La pulizia del Bosco Ronchi

Bruno Monhurel, presidente dell’Associazione Casa Scout Parco Ila, ha spiegato:

"Abbiamo realizzato un cerchio di bivacco al Parco ex Ila, vicino alla Casa Scout. Da otto anni, l’associazione Casa Scout Parco Ila si impegna a sistemare e mantenere in ordine il Parco, rimuovendo rifiuti, rami caduti e edera invadente, con la partecipazione e la creazione di eventi nel Parco insieme ai gruppi scout di Legnano e dintorni, volontari e genitori. Per realizzare il cerchio di bivacco, abbiamo chiesto al Comune di poter recuperare dieci tronchi di alberi abbattuti dall’Amga nell’ultimo mese. Questi alberi erano secchi a causa di due anni di grave siccità. Con alcuni genitori scout, volontari e soccorritori, abbiamo lavorato tutta la mattina per tagliare e sistemare i tronchi. Il risultato ottenuto è un arredo del parco non a chilometro ma a 'metro zero', utilizzabile da tutti, e ci impegneremo a mantenere l’opera negli anni con una manutenzione annuale".

La raccolta dei rifiuti

L'assessore Fedeli ha dichiarato:

"Questa mattina, per la seconda volta, siamo potuti entrare nel Bosco Ronchi senza chiedere il permesso ai privati, perché finalmente, grazie all’operazione effettuata dall’Amministrazione, buona parte del Bosco Ronchi è diventata proprietà comunale. Circa una decina di volontari di Plastic Free, insieme a diverse associazioni, ci hanno aiutato a recuperare una grande quantità di materiali abbandonati, tra cui la plastica. Abbiamo recuperato oltre 450 chili di rifiuti. Man mano che si puliscono i boschi, si recuperano rifiuti storici; però, come ogni anno, si amplia la zona di intervento e si prendono nuove aree".

Claudio Pio Clemente, per la Consulta Oltresempione, ha chiuso il Compleanno della Terra con un bilancio:

"Abbiamo avuto il supporto di Plastic Free, che ci ha aiutato nel Bosco questa mattina. Fortunatamente, negli ultimi tempi, la quantità di rifiuti abbandonati tende a diminuire, sia grazie alla presenza dei volontari sia grazie ai cittadini, che sono sempre più attenti nel conferire i rifiuti".

La passeggiata letteraria

Nel pomeriggio si è svolta la passeggiata nel Bosco Ronchi con gruppi di volontari, accompagnata da momenti di letture e musica di Stefania Scatigna, e racconti sull’evoluzione del territorio del consigliere Antonio Sassi, che ha spiegato durante il percorso:

"È una festa che si tiene da 40 anni perché il quartiere e le associazioni chiedevano al Comune di tutelare questa zona, affinché non venisse lottizzata e diventasse città. Siamo riusciti a comprare questa parte. Ma è tutto pubblico. Il movimento civico, in questi 40 anni, si è battuto per il Parco, curandolo e pulendolo. Ci sarà un futuro intervento arboreo di sistemazione".

La conclusione al Terzo Tempo

Livio Frigoli, direttore del Terzo Tempo bistrot, bar/ristorante/pizzeria al servizio dello Spazio 27B (la nuova realtà nata dalla riqualificazione dell'ex rsa Accorsi di via Girardi), gestita dall’impresa sociale Erasmo Service, società interamente controllata dalla Fondazione Sant’Erasmo, ha invitato i presenti e tutta cittadinanza all’evento organizzato per sabato 12 aprile per l’inaugurazione dello Spazio 27B alle 16.45 e ha annunciato la realizzazione di lavori per la sistemazione del giardino con un’area giochi per i bambini.