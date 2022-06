Cislianerfest: contest musicale per emergenti

Finalmente lo possiamo dire: niente più contest online, niente più mezze soluzioni, si ritorna con la musica live e... soprattutto si riparte da dove ci eravamo lasciati nel 2019

A settembre sul palco di Cisliano

Via le restrizioni, tutti sotto al palco ad ascoltare e ballare ottima musica. Il concorso di riferimento per la musica emergente dal 2014 è il Cislianerfest. Tutto dal vivo il 2-3-4 settembre 2022 in ia Cusago a Cisliano. 🫶Non perdete l'occasione di partecipare a qualcosa di unico!!!! Vieni a suonare al Cislianerfest... iscriviti ora! I posti sono limitati. Hai un band? Sei un solista o un cantautore? vuoi suonare su un palco d'eccezione di fronte ad un vasto pubblico in un contesto che ricorda i grandi festival ? Ma soprattutto vuoi competere per accaparrarti la registrazione del tuo singolo e la promozione dello stesso presso un ufficio stampa?

Un opportunità imperdibile, in una fase storica dove chi vuole fare musica deve fare i conti con un sistema vorace, dove la competizione è agguerrita e famigerata. Non importa che tu sia un musicista professionista o uno alle prime armi, per noi non fa differenza: riteniamo che tutti debbano avere la stessa possibilità di esibirsi sul nostro palco, perciò non effettuiamo selezioni! Tuttavia, per dare ad ogni partecipante il giusto tempo di esibizione, il contest è a numero chiuso!

Un contest che premia i migliori

Solo i primi 20 artisti che inoltreranno la loro iscrizione potranno concorrere nelle due categorie solisti/duo e band. Un contest che premia i migliori.

Ai primi 3 gruppi classificati verranno consegnate targhe di riconoscimento e assegnati i seguenti premi:

Primo classificato: registrazione di un brano presso "Massive Arts Studios" di Milano e promozione del singolo attraverso l’ufficio stampa “0371 Music Press”;

Secondo classificato: buono del valore di € 150 utilizzabile presso le sale prove "Massive Arts Studios" di Milano;

Terzo classificato: buono del valore di € 100 utilizzabile presso le sale prove "Massive Arts Studios" di Milano.

Ai primi 3 solisti classificati verranno consegnate targhe di riconoscimento e assegnati i seguenti premi:

Primo classificato: registrazione di un brano presso "Massive Arts Studios" di Milano;

Secondo classificato: buono del valore di € 100 utilizzabile presso "Lucky Music” di Milano;

Terzo classificato: buono del valore di € 50 utilizzabile presso "Lucky Music” di Milano.

La musica come colonna sonora della nostra vita!