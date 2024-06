Torna il Festival del circo e del teatro di strada

Torna anche nel 2024, per il decimo anno consecutivo, il festival dedicato al circo e al teatro di strada

Tante novità per l'edizione di quest'anno in programma dal 14 al 16 giugno

Dieci candeline per Circonferenze, il festival di circo e teatro di strada nato dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’associazione Duetti e mezzo. Un’edizione, quella di quest’anno, con tantissime novità. «Ci saranno spettacoli in cortili meravigliosi, spettacoli itineranti, teatrini in miniatura uno spettacolo “nascosto”, laboratori, un luogo dove ristorarsi e ritrovarsi, uno spettacolo che ha trionfato al Festival du Cirque de Demain di Parigi e che verrà proposto nel Teatro Civico Roberto de Silva e il gran finale con uno spettacolo di danza verticale sul campanile della chiesa di San Vittore», spiegano gli organizzatori della manifestazione. Manifestazione ormai punto fermo delle iniziative rhodensi che quest’anno si svolgerà dal 14 al 16 giugno.

Scoprire e valorizzare le ricchezze e le risorse del territorio

«Ci siamo guardati indietro, per capire cosa ci ha motivato e ci ha permesso di arrivare fin qui e come poter continuare nel cammino intrapreso nell’ormai lontano 2014 – spiegano gli organizzatori - Alla base di tutto quello che è stato costruito, gli incontri fatti, gli spettacoli messi in scena, i risultati ottenuti grazie a una rete che ogni anno si è ingrandita, con l’aggiunta di maglie sempre nuove, sempre più fitte, tessute con pazienza, da soli non saremmo giunti fin qui. Scoprire e valorizzare le ricchezze e le risorse che un territorio e i suoi abitanti possono offrire è la base, secondo noi, di un buon progetto e di un buon lavoro; di un lavoro riuscito e appagante per tutti coloro che vi partecipano».

Tutti gli spettacoli e i laboratori saranno a ingresso libero

Tutti gli spettacoli e i laboratori saranno a ingresso libero, eccetto Okidok Slips Inside al Teatro Civico Roberto de Silva. Oltre all’intenso programma della rassegna che si può trovare sul sito internet www.circonferenze.it e che nelle prossime settimane sarà presentato passo passo su Settegiorni, quest’anno all’interno della rassegna sono stati inseriti due importanti appuntamenti.

Uno si terrà domenica, durerà per tutta la durata del festival e avrà come titolo Photo In, un progetto finanziato da Fondazione Cariplo con il Bando Cultura. Il fotografo ufficiale Alessandro Villa e la videomaker Silvia Varrani hanno tenuto un corso sui mestieri dello spettacolo, all’interno della scuola secondaria di secondo grado Olivetti Puecher di Rho. I ragazzi che hanno frequentato i corsi concluderanno il loro percorso al Festival Circonferenze 2024 con una due giorni di pratica nella quale, attraverso i linguaggi della fotografia e del video, daranno un punto di vista sul festival, usando il loro particolare sguardo.

La presentazione dell'evento venerdì 14 giugno a Pregnana Milanese

Il secondo appuntamento sarà, invece, venerdì 14 giugno alle 18.30 all’area feste di via Gallarate a Pregnana Milanese. Per la prima volta in questi 10 anni il festival arriverà anche in un comune limitrofo a quello di Rho. A Pregnana si terrà l’iniziativa dal titolo, «Bardo Teatro Fisico Qué Bardo»