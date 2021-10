Centenario Felice Musazzi: tre appuntamenti a Parabiago

La ricorrenza

Tre appuntamenti a Parabiago che concludono i festeggiamenti del centenario dalla nascita di Felice Musazzi.

Un fine settimana per concludere i festeggiamenti del centenario della nascita di Felice Musazzi, originario proprio di Parabiago.

Il centenario di Felice Musazzi

Felice Musazzi nacque a Parabiago il 10 gennaio 1921 nella frazione di San Lorenzo e proprio qui, l’Amministrazione darà il via alla tre giorni di eventi che intendono concludere l’anno per i festeggiamenti del centenario della nascita del personaggio, attore e uomo. Già a giugno 2021, l’Amministrazione aveva inaugurato l’intitolazione della scuola primaria di San Lorenzo proprio a Felice Musazzi, la Teresa della Compagnia teatrale dei Legnanesi. Ora, il prossimo 15 ottobre, verrà inaugurata la targa affissa in prossimità della casa natale in piazza Libertà a San Lorenzo alla presenza degli eredi.

A Villa Corvini una mostra e la presentazione del libro

Villa Corvini, invece, sempre venerdì 15 ottobre, farà da cornice a due appuntamenti da non perdere: la presentazione del libro "Felice di essere Musazzi" a cura del Comitato promotore del Centenario e della famiglia Musazzi e l’inaugurazione della mostra di opere che raccontano il teatro di Felice Musazzi promossa dall’Associazione Artistica Legnanese. La mostra di opere che raccontano il teatro di Felice Musazzi, durerà fino a domenica 17 ottobre.

Il programma della tre giorni in ricordo di Musazzi

- 15 ottobre 2021 alle 18 presentazione mostra di opere che raccontano il teatro di Felice Musazzi promossa dall’Associazione Artistica Legnanese presso Villa Corvini. La mostra rimarrà aperta dal 15 al 17 ottobre presso la sala espositiva di Villa Corvini con i seguenti orari: il 15 ottobre dalle 15 alle 19; il 16 e il 17 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

- 15 ottobre alle 19.30 inaugurazione targa presso la casa natale di Felice Musazzi a San Lorenzo, in piazza Libertà

- 15 ottobre alle 21 presentazione del libro "Felice di essere Musazzi" alla sala rossa di Villa Corvini alla presenza della famiglia Musazzi e del Comitato promotore del Centenario. La serata sarà presentata da Luca Malini della Libreria Editrice “La memoria del mondo”. Interverranno Cristina Masetti e Luca Nazari, autori della parte biografica del libro.

Le parole del sindaco e dell'assessore

Ha dichiarato il sindaco Raffaele Cucchi:

"Ricordare e onorare personaggi come Felice Musazzi è per la nostra città un piacere. È un modo per onorare il teatro, la sua arte e la sua capacità di sdrammatizzare o divertire raccontando il reale. È ricordare la tradizione milanese, il dialetto, il modo di vivere di una volta che i nostri giovani conoscono forse poco. È bello pensare che la Compagnia dei Legnanesi nasca per la passione e la tenacia di un uomo come Felice Musazzi, ma che prosegua con le nuove generazioni. Siamo lieti, quindi, di aver contribuito in questo 2021 a celebrare la Teresa".

Ha poi proseguito l'assessore alla Cultura Barbara Benedettelli:

"Teatro è cultura e la parola Cultura deriva dal verbo latino colĕre, ‘coltivare’. Significa fare proprio il sapere acquisito attraverso l’esperienza e lo studio proprio o di altri per poterlo trasmettere anche all'interno di una comunità. È questo lo spirito che ci ha visti impegnati nel promuovere eventi che mantenessero viva la memoria di un personaggio straordinario come Felice Musazzi. Un impegno che continuiamo a mantenere con determinazione per fare della cultura occasione di conoscenza e crescita collettiva".

Il ringraziamento dal Comitato e dalla famiglia

Un ringraziamento arriva dal Comitato promotore del Centenario e dalla famiglia Musazzi:

"Ringraziamo il Comune di Parabiago e la sua Giunta per la sensibilità e l’affetto dimostrati e per la determinazione nel voler lasciare sul territorio segni tangibili e duraturi che possano tramandare nel tempo la memoria di un artista che tanto ha saputo rappresentare sulla scena le sue origini e la gente dei luoghi dove è nato e cresciuto, come uomo e come artista. Intitolare una scuola e apporre la targa sulla casa Natale, infatti, rimarranno nel tempo e testimoniano, da parte della Città di Parabiago, gratitudine e orgoglio per questo ‘figlio’ ricordato anche con importanti eventi. Teniamo in particolar modo all’appuntamento del 15 ottobre alle 21 in cui verrà presentato il libro biografico di Felice Musazzi che ne racconta la storia, gli aneddoti, il teatro e la vita. Vi aspettiamo!".