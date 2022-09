Cena del Borgo, il popolo gialloverde scende in strada

Cena del Borgo per la contrada Sant’Ambrogio.

Cena del Borgo: paella e sangria gustati per strada

Il popolo gialloverde riparte in quarta e lo fa con la ormai tradizionale Cena del Borgo. L'antico Burgu di Maragasc si è tinto di gialloverde con numerosi commensali che si sono seduti a tavola per gustare un buon piatto di paella accompagnata da fiumi di sangria. L’iniziativa, nata per connettere sempre di più contrada, quartiere e attività commerciali, è diventata un vero e proprio appuntamento istituzionale . Alla realizzazione della serata hanno partecipato i ristoranti Il Maragasc, Al Rossini, La Vecchia Legnano, l'enoteca I giorni di Bacco e Morello. Grande soddisfazione da parte di tutta la reggenza di Sant’Ambrogio, felice di aver iniziato nel migliore dei modi questo nuovo anno paliesco.

E il prossimo weekend tocca alla Sagra del pesce

Dopo il grande successo della Cena del Borgo, la contrada Sant'Ambrogio riapre la porte del suo maniero per la Sagra del pesce. Da venerdì 23 a domenica 25 settembre 2022, in via Madonna delle Grazie si tornerà a respirare aria di estate tra cozze alla tarantina, pasta allo scoglio, fritto misto e tante altre prelibatezze. L'appuntamento è all'ora di cena venerdì e sabato e all'ora di pranzo domenica. È consigliata la prenotazione al numero di contrada (329.0773427).