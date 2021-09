Castano Comune Europeo dello Sport: il momento di festa con le associazioni

Castano Comune Europeo dello Sport nel 2023: un risultato importante che l'Amministrazione ha voluto condividere con le associazioni sportive nella sala consiliare ieri, giovedì 9 settembre 2021 e con i cittadini in diretta streaming.

Castano Comune Europeo dello Sport: l'evento con le associazioni

Durante l'evento di ieri, giovedì 9 settembre, in sala consiliare, ha esordito il primo cittadino Giuseppe Pignatiello:

"Doveva essere una festa con i cittadini ma la situazione dettata dalla pandemia non ce lo permette. Abbiamo le associazioni sportive e gli altri gruppi consiliari perché questo obiettivo deve avere la massima condivisione. Questo è il punto zero, il punto di partenza per realizzare i momenti successivi, dobbiamo dimostrare quanto siamo bravi nel competere con gli altri Comuni. Sono certo che saprete capaci di dimostrare la vostra forza. Questo risultato premia un lavoro di squadra e ringrazio tutti per l'impegno e la condivisione di intenti".

Quando lo sport unisce

Il vicesindaco Carola Bonalli ha ricordato che il 2022 sarà l'anno della progettazione delle iniziative con le associazioni sportive per arrivare al 2023 a mettersi in gioco e promuovere lo sport e tutti i suoi valori. Massimo Tosi, presidente del Panathlon, ha espresso i suoi auguri a tutti per arrivare al 2023 preparati e carichi. Il commissario Aces Simone Pintori ha poi aggiunto che lo sport è vita ma è anche sociale ed economia, lo sport unisce: "Da questa occasione avrete dei benefici in termini di crescita dello sport in città, potete creare collaborazioni con altri Comuni e portare avanti progetti ambiziosi".

Contenti del risultato ottenuto anche i rappresentanti dei gruppi di minoranza de Il Patto del Cambiamento e del Comitato per Castano, che hanno assicurato collaborazione e aiuto perché questa è una occasione di rilancio per tutte le attività della città. Felicità e ringraziamenti all'Amministrazione sono arrivati anche dai rappresentanti delle associazioni sportive presenti.