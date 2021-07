Carramba che sorpresa: Carrà night a Corbetta

Corbetta come Wembley, mercoledì 7 luglio. In serata, in concomitanza con l'apertura serale dei negozi, il Comune propone l'evento "Carramba che sorpresa: Carrà night" in omaggio all'artista scomparsa lunedì 5 luglio.

Carrà night a Corbetta

Non solo "A far l'amore comincia tu" come nello stadio inglese prima di Italia- Spagna. per le vie del centro, risuoneranno i più grandi successi di Raffaella Carrà, in filodiffusione.

Il tributo del Comune

"Per celebrare un volto storico che ha rappresentato l'Italia nel Mondo, come Amministrazione abbiamo deciso di dedicare a Raffaella Carrà tutta la serata di mercoledì 7 Luglio, in occasione dei "Mercoledì sul Corso" - spiegano dal Comune - Insieme alle attività commerciali aperte, tutta la sera attraverso gli altoparlanti saranno diffuse su tutto il Corso Garibaldi le canzoni più belle e celebri della nostra Raffaella Nazionale! Questo è il nostro tributo per te, regina della televisione".