Ben 46 coppie hanno festeggiato gli anniversari di nozze

Una serie di foto storiche, poi la cerimonia. In sala polifunzionale, il sindaco Marco Ballarini e la sua vice, Linda Giovannini, hanno accolto le coppie che nel 2020 hanno festeggiato anniversari speciali, che, per via della pandemia, lo scorso anno, non furono celebrati pubblicamente.

Anniversari speciali di nozze

Da 5 a 60 anni insieme, festeggiati, nel quinto anniversario dell’elezione di Marco Ballarini a sindaco, come ha voluto ricordare. Tanti applausi, grande emozione per le 46 coppie che hanno scelto di condividere il bel momento di festa.

Ben 46 coppie

Una a una le 46 coppie sono state chiamate sul palco per ritirare l’attestato. Sullo sfondo le immagini dei loro matrimoni a suggellare un momento speciale trasmesso in diretta per condividerlo anche con parenti e amici, assenti per via delle normative Covid.