Babbo Natale e i suoi elfi hanno fatto la felicità dei bambini al Parco Falcone-Borsellino

Seconda edizione del Villaggio di Natale della Croce rossa italiana al Parco Falcone-Borsellino di Legnano.

Il Babbo Natale della Croce rossa al Parco Falcone-Borsellino

Nella giornata di ieri, domenica 17 dicembre, i volontari del comitato cittadino della Cri hanno riscaldato con i loro sorrisi il cuore di grandi e piccini con un’atmosfera natalizia, con tante curiosità e colori.

L'iniziativa benefica ha proposto una serie di attività laboratoriali per bambini con offerta libera e lavoretti per i più piccoli. Inoltre, è stato allestito un banchetto per la vendita dei panettoni della Croce rossa messi a disposizione come tradizione dalla Lidl per sostenere i progetti solidali dell'associazione. Nonostante il freddo e i tanti eventi concomitanti in città, i legnanesi non hanno fatto mancare la loro presenza.

Ospite d’eccezione Babbo Natale, come sempre indaffarato e pieno di impegni in vista del 25 dicembre, arrivato con i suoi elfi: si è accomodato su una poltrona dispensando sorrisi e mettendosi a disposizione per farsi ritrarre insieme ai bambini.

"I bimbi hanno avuto la possibilità di consegnargli le letterine"

Serena Danza, delegata Area Giovani del comitato di Legnano della Croce rossa italiana, ha commentato:

"Durante la giornata c'è stata un'ottima affluenza di famiglie: i nostri amici più piccini hanno avuto la possibilità di divertirsi con la creazione di diversi lavoretti natalizi e di consegnare le loro letterine a Babbo Natale. È stata un'ottima occasione per condividere lo spirito natalizio con tutta la popolazione. Grazie a tutti e al prossimo anno!".