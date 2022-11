Aspettando Natale con 100 espositori

L’aria natalizia comincia a sentirsi nei piccoli borghi intorno a Milano. Non avete idea di quello che vi aspetta a Cusago, nell’incantevole cornice del Castello Visconteo.

Un ricco calendario di eventi il 4 dicembre

L’aria natalizia comincia a sentirsi nei piccoli borghi intorno a Milano. Non avete idea di quello che vi aspetta a Cusago, nell’incantevole cornice del Castello Visconteo, domenica 4 dicembre: l’Associazione ViviAmo Cusago organizza la seconda edizione di ASPETTANDO IL NATALE. Oltre 100 espositori, attrazioni per i più piccoli, gare di solidarietà e tanta allegria in uno degli eventi natalizi più grandi della zona.

Elfi e Babbo Natale

L’appuntamento è dalle 9.00 alle 19.00 del 4 dicembre 2022 e lungo il corso della giornata si alterneranno tantissime attività. Alle 11.00 tutti i Bambini saranno coinvolti in una divertente Caccia al tesoro organizzata dal Comitato Genitori con gli Elfetti di Cusago: Soncina e Bernabò; dalle 14.00 sarà ospite di Cusago Babbo Natale in persona e i suoi Elfi! I più piccoli potranno consegnare loro la propria letterina, ritirare il Certificato Elfico dei "bravi Bambini" e la merenda offerta da LOC Biscotti, senza perdere l'occasione di fare tante foto ricordo! Ma attenzione al Grinch che proverà a rovinarci la festa!!

Spazio anche alla solidarietà

Per tutta la giornata sarà possibile portare o costruire l’addobbo per l'albero di Natale, che gentilmente Viridea ha messo a disposizione e esporrà nel suo Shopping Centre di Cusago per tutto il periodo natalizio! Ci sarà spazio anche per i laboratori: alle 10.00 quello per preparare decorazioni all’uncinetto e con materiale di riciclo con Susanna e Laura e alle 16.00 quello per decorare i biscotti con Manuel @manucookandrock del comitato Genitori!

Per chi vuole dare una mano a chi è meno fortunato sarà possibile consegnare una “scatola di Natale” di solidarietà, che Sara del Comitato Genitori di Cusago provvederà a consegnare personalmente a Milano grazie al progetto "Scatole di Natale".

ViviAmo Cusago e Babbo Natale vi aspettano domenica 4 dicembre e non vedono l’ora di vedervi! Se sei curioso, sui social troverai tutti i dettagli. Cercaci come @viviamo.cusago!