Domenica 19 settembre arriva ad Arese il Festival di circo e teatro di strada.

In collaborazione con il Csbno e l'Associazione Teatrale Culturale Duetti e ½, il Comune di Arese ospiterà la prima edizione del Festival di circo e teatro di strada Camera d'aria.

"Dopo la pausa estiva, abbiamo deciso di portare un po' di allegria, leggerezza e voglia di stare insieme. Pur con le limitazioni dettate dal Covid, il Festival sarà un modo divertente per sorridere e trascorrere una domenica diversa con spettacoli, clownerie, giocolerie, equilibrismi e acrobazie, per grandi e piccini. Lo faremo all'Agorà e in piazza 11 Settembre, nel rispetto delle prescrizioni antiCovid vigenti" hanno dichiarato il sindaco Michela Palestra e l‘assessore alla Cultura Denise Scupola.