Aperto per l’Artigiano in Fiera l’Official Point del Comune di Rho

In occasione dell’apertura dell’Artigiano in Fiera uno degli appuntamenti più attesi in vista delle festività, sarà aperto anche l’Official Point del Comune di Rho, dove è possibile trovare alcuni materiali informativi su Rho, oltre a simpatici gadget a marchio Rho (e non solo) per dei regali originali e inaspettati.

Aperto da domani fino a domenica 10 dicembre

L’Official Point dell'amministrazione comunale rhodense si trova all'interno di Rho Fiera, in Corso Italia (viale principale a pianterreno di fronte al Padiglione 2) e sarà aperto da sabato 2 dicembre a domenica 10 dicembre 2023 dalle 10 alle 22.30.

Più di 2mila gli espositori provenienti da 86 paesi del mondo

Oltre al Comune di Rho saranno 2.550 gli espositori dei quali oltre 600 partecipano per la prima volta, in rappresentanza di 86 paesi del mondo. Acquisto di regali di Natale, ma anche la possibilità di assaggiare le specialità di tutto il mondo: saranno presenti 30 ristoranti e 18 luoghi del gusto, dalla pizzeria napoletana alla cucina di Messico e Argentina, mentre debutta la ristorazione della Valle d’Aosta e prima volta in Europa sarà presente un ristorante delle specialità dell’Arabia Saudita.

L'ingresso alla Fiera è gratuito basta scaricare il pass

L’ingresso ad Artigiano in Fiera è gratuito: si può ottenere il proprio pass sul sito artigianoinfiera.it in pochi e semplici click. I visitatori delle precedenti edizioni e i clienti della piattaforma online hanno già ricevuto il pass gratuito sul proprio indirizzo e-mail.