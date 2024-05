Anche quest'anno il Palio è giallorosso: Legnarello vince ancora

Il Palio di Legnano è giallorosso anche quest'anno.

Doppietta di Legnarello: anche il Palio 2024 è giallorosso

L'edizione del centenario, andata in scena oggi, domenica 26 maggio, ha incoronato la contrada Legnarello, che è così salita a 13 vittorie, di cui due consecutive. I contradaioli di via Dante erano infatti i campioni in carica. Fedeli al detto "squadra che vince non si cambia", anche quest'anno i giallorossi hanno affidato i propri colori al fantino Antonio Siri, detto Amsicora, e al cavallo Woody Woodpecker.

Gara perfetta per Antonio Siri in sella a Woody Woodpecker

I due hanno agguantato la vittoria con una gara perfetta, che li ha visti misurarsi con San Magno (con Dino Pes, detto Velluto, su Star), Sant'Erasmo (con Federico Arri, detto Ares, su X-Man) e San Bernardino (con Gavino Sanna su Biancorosso). L'ordine di partenza è stato San Magno, Sant'Erasmo, San Bernardino, Legnarello; quello di arrivo Legnarello, San Magno, Sant'Erasmo e San Bernardino.

La contrada del Sole raggiunge così il Corvo a 13 vittorie

Allo Stadio Mari è esplosa l'esultanza del popolo giallorosso, che com'è tradizione al termine della finale ha invaso il campo per festeggiare. I contradaioli hanno portato in trionfo Antonio Siri, ringraziandolo per aver regalato loro un sogno e hanno intonato cori per celebrare la 13esima vittoria, che porta Legnarello alla pari con Sant'Erasmo (seguono San Magno con 12 vittorie, La Flora e San Bernardino con nove, San Domenico con sette, Sant'Ambrogio con sei e San Martino con cinque). Poi via per le strade della città per far sapere a tutti i legnanesi che Legnarello ha vinto ancora.