Alla scoperta del Monumento al Guerriero con i Volontari Ciceroni di Legnano

Appuntamento il 9 giugno con una visita guidata per illustrare e far conoscere curiosità e aneddoti in merito al Monumento al Guerriero di Legnano.

Nuova proposta dei Volontari Ciceroni

A proporla saranno i Volontari Ciceroni, un gruppo di persone che in modo gratuito raccontano Legnano a chiunque sia interessato a conoscerne la storia. Questa volta il focus della visita guidata sarà sul Monumento al Guerriero, opera dell'artista Enrico Butti.

Il ritrovo sarà in piazza Monumento a Legnano, con visite a partire dalle 10 e a seguire. Una raccomandazione: fare attenzione ad attraversare la piazza per arrivare al Monumento, in quanto non ci sono attraversamenti pedonali.

L'iscrizione sarà obbligatoria via mail a:

gruppociceroni.legnano@gmail. com