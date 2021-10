Alla materna di Dairago una sorpresa per i nonni

La festa

Frasi di affetto, disegni, pensierini e canzoni per festeggiare i nonni dei piccoli alunni della materna di Dairago.

Una sorpresa per i nonni dei piccoli alunni quella organizzata alla scuola materna Rossetti Martorelli Impresa Sociale di Dairago nella giornata di ieri, venerdì 1 ottobre 2021.

La sorpresa per i nonni alla materna

Frasi di affetto, pensierini e disegni, ma anche un sottofondo musicale e una canzoncina di festa: questa la sorpresa organizzata dalla scuola materna Rossetti Martorelli di Dairago per i nonni dei loro piccoli alunni.

"Un segno di ringraziamento"

Hanno spiegato dall'Istituto:

"Un momento speciale pensato per i nonni e le nonne, che a volte sono lontani, a volte vicini, ma sono sempre importante legame affettivo con i piccoli. La scuola ha organizzato nel cortile una piccola sorpresa per i nonni e le nonne. Un sottofondo musicale, una canzoncina di festa, ha accolto e salutato i nonni, mentre nel cortile e sulle uscite i cartelloni, le frasi, i pensieri e i disegni dei bambini e delle bambine, raccontavano quanto affetto provano per loro. Un piccolo segno, un ringraziamento per gli 'angeli custodi' delle giovani generazioni, e un modo semplice e speciale per sentirsi vicini scuola e famiglie".