Al via la Stracada degli Alpini arrivata all'11esima edizione.

Al via la Stracada degli Alpini

Questa mattina, domenica 10 settembre, si è tenuta la 15esima edizione della marcia non competitiva organizzata dal Gruppo Alpini di Arese.

Ritrovo alle 9 per l’iscrizione in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa per poi partire alle 9.30. L'arrivo dopo 6,3 km su un percorso ad anello

Maglietta e pacco gara per tutti, ricchi premi a sorteggio, riconoscimenti ai primi classificati delle diverse categorie.