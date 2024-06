Al via la prima edizione della Festa della Sostenibilità

Laboratori, stand, talk, arte: sono gli ingredienti della prima Festa della Sostenibilità, in programma per domani, sabato 29 giugno, a Legnano.

La manifestazione, che rientra nel programma La bella estate, è organizzata dalla biblioteca civica in collaborazione con il gruppo BiblioGiovani e vuole sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità nella sua accezione più ampia, quindi sotto gli aspetti economico, sociale e ambientale.

Palazzo Malinverni spiega:

"La protagonista è sempre lei, la Sostenibilità: dall’Agenda 2030, che l’Amministrazione comunale sta declinando in una serie di azioni di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico, nella transizione dalle fonti fossili a quelle rinnovabili, nella riduzione del consumo di suolo prevista nel Pgt da poco approvato e nella deimpermeabilizzazione dello stesso, nelle piantumazioni, oltre che nell’incentivazione della mobilità dolce, alla prima Festa dedicata, in programma sabato 29 giugno, dalle 10.30 alle 18, nel Parco della biblioteca di via Cavour. La Festa prevede stand e laboratori, talk e cinema, arte, musica, teatro per bambini e un picnic nel parco".

Il programma dei vari momenti della giornata

Stand e laboratori

Dalle 10.30 e dalle 15 - Laboratorio Terrarium, dove creare insieme un ecosistema autosufficiente. "Forniamo noi tutto il materiale necessario, ma porta tu un vasetto con tappo e quello che vuoi per decorare il tuo terrarium". A cura di Lorenzo Rota del gruppo BiblioGiovani.

Alle 11 - Laboratorio Crea il tuo oleolito, "dove creare insieme oli di benessere e portare a casa il tuo rimedio naturale e personale, sostenibile per te e il pianeta". A cura di @greenlifecoach.bio. Ai partecipanti è richiesto di presentarsi con un vasetto con tappo (50/100 ml).

Dalle 10.30 - Sos Piante, dove ricevere consigli per riconoscere, prevenire e curare le malattie delle piante, a cura dell'agronomo Pier Antonio Bragato. I partecipanti possono portare la propria pianta o mostrare una foto per ricevere un consiglio personalizzato.

Alle 14 - Laboratorio teorico e pratico Vaso biodiverso: consociazioni, impollinatori, ecosistemi. A cura di @wildcesare.

Alle 15 - Laboratorio di gioielli creativi con materiali di riciclo, a cura di Rossella Cipressi.

Alle 16 - Laboratorio di oggetti di design dal mondo bike, a cura di @custom_catena.

Durante la giornata scambio di vestiti, libri, piante e talee.

Ciclofficina popolare - Porta la tua bici rotta, l'aggiustiamo! a cura dell'associazione Riciclo.

Arte

Durante la giornata

Land art, installazione collettiva, con la collaborazione di @entropia.mg.

Mostra "Arte, natura e sostenibilità", con Carlo Meda, Celeste Luna Sala, Giulia Rotini, Valentina Macrì.

Talk

Alle 11.30 - Non dobbiamo avere paura del buio. Come l'inquinamento luminoso sta cambiando le nostre vite e cosa fare per restituire alle generazioni future un cielo stellato, a cura del light designer Andrea Carson.

Alle 15 - Musica e vinili per il futuro, a cura di Federico Croci, discografico di Rude Records.

Alle 16 - Crisi climatica e lotta non violenta. Presentazione del libro "Ultima generazione. Disobbedienza civile e resistenza climatica", a cura di Francesco D’Isa, edizioni Tlon.

Alle 17: Legnano, Comune sostenibile, presentazione della Guida dei Comuni sostenibili con il sindaco Lorenzo Radice e Giovanni Gostoli, direttore della Rete dei Comuni Sostenibili.

Musica a pedali, durante il pomeriggio concerto a "impatto zero" con i Magasin du Cafè.

Pic nic nel Parco: "Porta il tuo cestino da casa o acquistalo al bar Il Giardino, prenotandolo entro venerdì 28 giugno a questo link

Per i bambini

Alle 17 - Biblioteca di quartiere, via dei Salici 9: spettacolo teatrale "Non buttiamolo a mare", a cura di Spaventapasseri Teatro.

Cinema

Venerdì 28 giugno alle 21.30 nel Cortile Sala Ratti la proiezione del film "Siccità", di Paolo Virzì, darà inizio alla programmazione del "Cinema sotto le stelle".

Tutte le attività, pic nic e cinema a parte, sono a ingresso libero e gratuito, senza prenotazione.